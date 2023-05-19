У буддистов наступает священный месяц «Буянта hара»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В этот месяц празднуется день рождения Будды Шакьямуни



Наступает четвёртый месяц по лунному календарю – священный месяц буддийского календаря «Сака дава» (бур. Буянта hара), который продлится с 20 мая по 18 июня. Вайшакха или Весак (месяц тельца) – этот месяц называют потому, что солнце находится в созвездии Вайшакха. Как разъяснил проректор Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» им. Д.Д.Заяева Жаргал-багша Дугданов, Вайшакха состоит из четырёх звёзд, которые формируют левую половину созвездия Весов, создают мост между созвездиями Весы и Скорпион.



Ещё одно название «Бумжур дава» означает «Месяц, преумножающий добродетели в сто тысяч раз». Это связано с тем, что Будда Шакьямуни в этот месяц проявил три великих деяния: рождение в нашем мире, просветление и уход в Махапаранирвану. Эти деяния произошли в разные годы и дни, но в один и тот же месяц. Празднование этих деяний принято проводить в полнолуние. По той же причине на бурятском языке этот месяц называют «Буянта hара» - «Добродетельный месяц».



- Сам праздник называют на санскрите «Будда Пурнима», на тибетском – «Сака дави дучен», а по-бурятски – «Дончод хурал». «Будда Пурнима» – праздник, посвящённый Будде в полную луну. «Пурнима» переводится как полнолуние. «Сака дави дучен» - праздник месяца Сака. По лунному календарю созвездие Сака ясно выражено 15 числа. «Дончод хурал» - праздник 1000 подношений Будде. Проводится три дня, с 14-е по 16-е сутки лунного календаря. В первый день ламы и хувараки читают Ганжур (изречения Будды). Во второй день проводят ритуал 1000 подношениё Будде Шакьямуни. В третий день читают Сахюусан хурал («Подношение защитникам»), - рассказала руководитель службы информации и связей с общественностью Иволгинского дацана Алла Намсараева.



Существует традиция в дни священного буддийского месяца воздерживаться от употребления мяса и полностью исключить употребление спиртных напитков. В том случае, если не удаётся придерживаться вегетарианства на протяжении всего месяца, верующие буддисты стараются отказаться от употребления мяса хотя бы в первые 15 дней месяца.



В течение всего священного месяца буддисты возлагают на себя те или иные духовные обязательства, например, прочитать сто тысяч мантр или совершить сто тысяч простираний, и применяют все методы накопления заслуг: уделяют больше времени духовным практика: медитации, совершению благих деяний. В этот месяц принимают обеты, совершают паломничество по святым местам, обходы храмов, ступ, делают подношения монашеским общинам, святым учителям и малоимущим. Считается, что духовная практика, начатая в этот месяц, непременно будет успешно завершена и принесёт плоды, очистит карму и позволит сделать существенный шаг вперёд в духовном продвижении. Также, это время считается особенно благоприятным для очистительных практик.



Кульминацией священного буддийского месяца являются 15-е лунные сутки (в этом году они выпадают на 4 июня), именно в этот день буддисты празднуют День рождения, пробуждения и ухода в Паринирвану Будды Шакьямуни. Считается, что в полнолуние четвёртого лунного месяца заслуги увеличиваются в миллионы раз, поэтому в этот день буддисты особенно усердны в своей духовной практике. В храмах и монастырях проводятся большие молебны.



