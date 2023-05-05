В Бурятии сотрудники Росгвардии провели день открытых дверей





















В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии провели день открытых дверей в подразделениях.В Улан-Удэ кадеты Республиканской кадетской школы-интерната посетили музей вневедомственной охраны с экспозициями, посвящёнными героям и событиям Великой Отечественной войны.Детям рассказали об истории становления подразделений Росгвардии в Бурятии, о ветеранах и героях службы, о значимых событиях Великой Отечественной войны.- Сегодня мы рассказали о том, какие огромные людские и материальные потери в годы Великой Отечественной войны понесла наша страна. О подвигах наших ветеранах, которые они совершали на фронтах Великой Отечественной, очищая нашу землю от фашизма, - отметил офицер вневедомственной охраны капитан полиции Павел Селихов.В завершении встречи кадеты, ученики 5 класса школы-интернат познакомились со спецификой службы подразделения Росгвардии и ознакомились с вооружением и экипировкой групп задержания вневедомственной охраны.А в селе Багдарин в преддверии Дня Победы сотрудники Росгвардии познакомили воспитанников детского сада со служебным автотранспортом и дали возможность примерить экипировку сотрудника вневедомственной охраны. Детишки остались довольны экскурсией и пожелали сотрудникам удачи в нелёгкой службе, сообщили в пресс-службе ведомства.