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В Улан-Удэ бюро судмедэкспертизы дооснастят оборудованием по решению суд

В Улан-Удэ бюро судмедэкспертизы дооснастят оборудованием по решению суд
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Решение устояло в Верховном суде Бурятии

Суд в Улан-Удэ удовлетворил исковые требования прокуратуры к минздраву Бурятии о дооснащении республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы необходимым оборудованием.

Ранее в ходе прокурорской проверки была выявлена нехватка оборудования.

- В связи с этим прокурор района предъявил в суд исковое заявление об обязании учреждения здравоохранения обеспечить отделения необходимым оборудованием, министерства здравоохранения республики провести соответствующие мероприятия по финансированию. Октябрьский районный суд требования прокурора удовлетворил. Верховный суд республики решение суда первой инстанции оставил без изменения, апелляционную жалобу ответчика – без удовлетворения, - сообщает прокуратура Бурятии.

Исполнение решения суда контролирует прокуратура района.

прокуратура

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