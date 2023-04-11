В сквере в отдалённом микрорайоне Улан-Удэ хотят возродить яблоневый сад

В микрорайоне Аэропорт в Улан-Удэ приступили к ремонту сквера «Яблоневый». Подрядчик уже установил информационные щиты. Скоро в зоне отдыха начнётся демонтаж бортового камня, площадок и дорожек – вместо них появятся новые. В детских и спортивных зонах будет покрытие с резиновой крошкой, сообщили в комитете городского хозяйства (КГХ) администрации Улан-Удэ.

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