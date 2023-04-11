В сквере в отдалённом микрорайоне Улан-Удэ хотят возродить яблоневый сад

В микрорайоне Аэропорт в Улан-Удэ приступили к ремонту сквера «Яблоневый». Подрядчик уже установил информационные щиты. Скоро в зоне отдыха начнётся демонтаж бортового камня, площадок и дорожек – вместо них появятся новые. В детских и спортивных зонах будет покрытие с резиновой крошкой, сообщили в комитете городского хозяйства (КГХ) администрации Улан-Удэ.
Также в планах – озеленение территории и восстановление яблоневого сада, который цвёл в сквере в 70-80-е годы. Там высадят 158 саженцев яблони лесной и 1000 – кизильника и обустроят газон площадью в 9830 квадратных метров. Это благоприятно скажется на микроклимате микрорайона, отмечают в КГХ. Проведённый ранее анализ показал: состояние деревьев и кустарников в «Яблоневом» оставляет желать лучшего.
Кроме того, сквер украсят массивные клумбы из архитектурного бетона. На территории сделают экопарковку, обустроят открытую сцену с площадкой перед ней, установят скамейки и оборудуют новое освещение.
- В этом году мы планируем отремонтировать три общественных пространства – скверы «Яблоневый» и «Три медведя» и бульвар «Сиреневый». Муниципальные контракты уже заключены. В дизайн-проектах прописаны свои особенности – например, спортивные или детские площадки, – подчеркнул глава КГХ Сергей Гашев.