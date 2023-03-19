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Улан-удэнец прихватил из такси чужой телефон

Улан-удэнец прихватил из такси чужой телефон
Общество,  Фото:pixabay.com
В чехле телефона он нашёл банковскую карту, с помощью которой купил товар на 7 тысяч рублей

Прокуратура Советского района Улан-Удэ направила в суд уголовное дело в отношении мужчины. Он обвиняется в краже, совершённой с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счёта; краже, совершённой с причинением значительного ущерба гражданину.

По версии следствия, в феврале 2023 года мужчина во время поездки в такси увидел на заднем сиденье сотовый телефон стоимостью 90 тысяч рублей. Похитив гаджет, он вышел из автомобиля и скрылся с места происшествия. В чехле чужого телефона улан-удэнец обнаружил банковскую карту. Используя функцию бесконтактной оплаты, он купил в разных магазинах товар на сумму 7 тысяч рублей. В ходе оперативных мероприятий подозреваемый установлен.

Обвиняемый дал признательные показания, возместил ущерб, причинённый потерпевшему. Максимальное наказание за указанное преступление предусматривает лишение свободы сроком до шести лет, сообщили в республиканской прокуратуре. 
кража

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