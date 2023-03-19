В чехле телефона он нашёл банковскую карту, с помощью которой купил товар на 7 тысяч рублей
Прокуратура Советского района Улан-Удэ направила в суд уголовное дело в отношении мужчины. Он обвиняется в краже, совершённой с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счёта; краже, совершённой с причинением значительного ущерба гражданину.
По версии следствия, в феврале 2023 года мужчина во время поездки в такси увидел на заднем сиденье сотовый телефон стоимостью 90 тысяч рублей. Похитив гаджет, он вышел из автомобиля и скрылся с места происшествия. В чехле чужого телефона улан-удэнец обнаружил банковскую карту. Используя функцию бесконтактной оплаты, он купил в разных магазинах товар на сумму 7 тысяч рублей. В ходе оперативных мероприятий подозреваемый установлен.
Обвиняемый дал признательные показания, возместил ущерб, причинённый потерпевшему. Максимальное наказание за указанное преступление предусматривает лишение свободы сроком до шести лет, сообщили в республиканской прокуратуре.
Улан-удэнец прихватил из такси чужой телефон
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В чехле телефона он нашёл банковскую карту, с помощью которой купил товар на 7 тысяч рублей
Обмануты 36 человек
Тарифы на полёты останутся для жителей края на прежнем уровне
Преступление произошло в конце 2022 года
В столице снега не будет
Улан-удэнцы собрались на Театральной площади. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж
Детям пришлось всю зиму ходить на занятия пешком
Ещё несколько героев «поттерианы» изобразили с помощью искусственного интеллекта
Мальчики появились на свет в первый день весны
При этом свыше 5000 ребятишек перенесли операции
Специалисты призывают не поддаваться на уговоры недобросовестных туроператоров
Полученного угля хватит больше чем на неделю
Уроженка Бурятии выступает за Сербию
18 марта 1993 года в республике был создан отряд милиции особого назначения
Павел Яковлев погиб 1 февраля