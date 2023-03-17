Выплаты Героям России будут назначаться автоматически

Общество, Фото: пресс-служба правительства РБ

Сведения о присвоении звания Героя РФ будут направляться в СФР не позднее пяти рабочих дней со дня получения им звания



Ежемесячная денежная выплата Героям Советского Союза и Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, героям Социалистического Труда, героям Труда РФ и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, а также членам семей погибших и умерших героев будет назначаться автоматически с даты присвоения звания. Соответствующие поправки в законодательство приняли в третьем, окончательном чтении депутаты Госдумы.



- Герои, которые ценой своей жизни делают все, чтобы наша страна была сильной, благополучной, а также их семьи должны без проволочек, в беззаявительном порядке получать положенные им выплаты, -заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.



Поправки касаются героев и членов семей погибших и умерших героев, у которых право на ежемесячную денежную выплату возникло после 1 января 2023 года. Теперь им не нужно подавать заявление и представлять подтверждающие документы, выплаты будут назначаться автоматически.



- Сведения о присвоении звания Героя будут направляться в социальный фонд России. Это должно будет происходить не позднее пяти рабочих дней со дня получения им звания. Если в СФР уже есть платежные реквизиты (например, человек получает пенсию), выплаты будут приходить по ним. В противном случае у Героя или его родственников попросят заявление с реквизитами, - говорится в сообщении Госдумы.



Героям и полным кавалерам ордена Славы ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере 83 496,41 рубля. Выплата героям Социалистического Труда, Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы составит 61 566,28 рубля ежемесячно. С1 февраля 2023 года ежемесячные выплаты увеличились на 11,9 %.



Сейчас вышеуказанные категории могут воспользоваться ежемесячной денежной выплатой, только если они придут в СФР и напишут заявление о выплате, и подтвердят право на нее.

