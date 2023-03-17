В Иркутске стали готовиться к созданию «Ледового города»

Проект начнут реализовывать с середины ноября
В Иркутске прошла встреча рабочей группы по проекту «Ледовый город – «Счастье чистой воды». Специалисты мэрии, депутаты городской Думы, представители общественности провели мозговой штурм по воплощению идей в гастрономии, сувенирной продукции и событийных мероприятиях.
Реализация проекта начнётся с 15 ноября. Основными точками активности станут улица Урицкого, сквер имени Кирова, 130-й квартал и территория у Московских ворот. Вдоль туристического маршрута «Зелёная линия» будет размещена ледовая инфраструктура и арт-объекты.
Организаторы запланировали преображение главной пешеходной улицы города. На всем протяжении Урицкого предлагают установить фигуры изо льда и фотозоны с иллюминацией, около здания дома быта – каток для самых маленьких иркутян и ярмарочные домики, а напротив – ледовую сцену и платформу для показа зимней коллекции фестиваля «Этноподиум».
К проведению мероприятий присоединятся иркутские театры: они покажут спектакли и представления для горожан. Также обсудили «переезд» резиденции Деда Мороза со сквера имени Кирова и организацию открытой студии радиостанции под прозрачным куполом.
Участники рабочей группы предложили внедрить образы ещё одного зимнего волшебника и его спутницы. Возможно, с новым годом иркутскую детвору поздравят старик Байкал и его дочь Ангара.
Следующей зимой впервые на сквере имени Кирова появится каток, а в самом его центре организуют диско-зону для танцев на льду. Рядом планируют разместить фуд-корт и прокат коньков.
– Наша цель – объединить бизнес и ивент-сообщества, театральную общественность, рестораторов, креативных горожан, творческие коллективы и создать в городе ледовую сказку, о которой узнают далеко за пределами региона. В состав рабочей группы приглашаем всех, кто может внести свой вклад в разработку или реализацию проекта. Иркутян, у которых есть идеи воплощения «ледового города», просим направлять их на электронную почту информационно-туристской службы: [email protected], – отметила советник мэра города Иркутска Инга Корочкина.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, проект «Ледовый город – «Счастье чистой воды», разработанный в областном центре, вошёл в число победителей конкурса Ростуризма и будет воплощён на средства субсидии
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Общество, Фото:
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