В Улан-Удэ прошли командно-штабные учения





















В четверг, 16 марта, на острове Богородский в Улан-Удэ состоялся второй практический этап всероссийского командно-штабного учения. Отработаны действия органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по ликвидации природных пожаров и защите населённого пункта.Учение проведены в два этапа: смотр сил и средств и проведение практических мероприятий по ликвидации условной ЧС.Согласно вводной, в 5 километрах севернее от Улан-Удэ действуют два лесных пожара на площади 20 гектаров. На территории города установился высокий - 5 класс пожарной опасности. Затем в результате шквалистого ветра площадь пожара резко увеличилась и составила 32 гектара, из них 5 гектаров верховой. Создалась угроза перехода лесного пожара на ДНТ «Ранет».- Производится отправка сил и средств на место лесного пожара. Подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона производят защиту населённого пункта от перехода природного пожара. Также проводится эвакуация жителей ДНТ «Ранет» в пункт временного размещения, - сказал Андрей Боркин, заместитель начальника (по государственной противопожарной службе) ГУ МЧС России по Бурятии.Всего в этих этапах приняли участие 369 человек и 87 единиц техники, сообщили в пресс-службе ведомства.