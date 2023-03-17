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В Улан-Удэ прошли командно-штабные учения

В Улан-Удэ прошли командно-штабные учения
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
В двух этапах учений участвовали почти 400 человек

В четверг, 16 марта, на острове Богородский в Улан-Удэ состоялся второй практический этап всероссийского командно-штабного учения. Отработаны действия органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по ликвидации природных пожаров и защите населённого пункта.

Учение проведены в два этапа: смотр сил и средств и проведение практических мероприятий по ликвидации условной ЧС.



Согласно вводной, в 5 километрах севернее от Улан-Удэ действуют два лесных пожара на площади 20 гектаров. На территории города установился высокий - 5 класс пожарной опасности. Затем в результате шквалистого ветра площадь пожара резко увеличилась и составила 32 гектара, из них 5 гектаров верховой. Создалась угроза перехода лесного пожара на ДНТ «Ранет».

- Производится отправка сил и средств на место лесного пожара. Подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона производят защиту населённого пункта от перехода природного пожара. Также проводится эвакуация жителей ДНТ «Ранет» в пункт временного размещения, - сказал Андрей Боркин, заместитель начальника (по государственной противопожарной службе) ГУ МЧС России по Бурятии.

Всего в этих этапах приняли участие 369 человек и 87 единиц техники, сообщили в пресс-службе ведомства.






МЧС учения МЧС

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