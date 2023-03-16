Студентов приглашают на национальную олимпиаду по байкаловедению

Победителям вручат дипломы и памятные призы



Интеллектуальное состязание среди молодых знатоков Байкала — олимпиада по байкаловедению — состоится 6 апреля. К участию в ней приглашаются студенты средних специальных и высших учебных заведений в возрасте от 16 до 25 лет. Лучших назовут как в личном, так и в командном зачётах.



Олимпиада проводится в четыре тура. Один – теоретический, три – практических. Для команд организаторы суммируют все набранные участниками баллы, а в индивидуальном первенстве предусмотрены персональные номинации: «Знаток Байкала», «Знаток растений Байкала», «Знаток фауны Байкала», «Знаток гидробиологии Байкала». Участники получат соответствующие сертификаты, победителей ждут дипломы и памятные призы. Результаты и церемония награждения состоятся в день проведения олимпиады.



- Олимпиада по байкаловедению проводится среди студентов ссузов и вузов с целью развития и укрепления знаний по байкаловедению – дисциплине регионального компонента учебных планов образовательных учреждений, а также в целях повышения уровня экологического и культурного знания о Байкальском регионе, формирования ответственной гражданской позиции у студентов в деле сохранения природных богатств России. Олимпиада проводится с 2013 года на базе факультета охотоведения Иркутского аграрного государственного университета, 2023 год считается для неё юбилейным. Мероприятие посвящено выдающемуся ученому-байкаловеду, выпускнику факультета охотоведения д.б.н. В.Н. Моложникову (1934 г.р.), внёсшему значительный вклад в охрану озера Байкал в советский и постсоветский период. В олимпиаде могут принять участие в том числе иностранные студенты, - рассказала Светлана Козлова, руководитель отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



Уникальность олимпиады состоит в нестандартности проведения, с этой целью задействован музей охотоведения при одноимённом факультете. Основной тур будет представлен в виде тестирования из 35-40 вопросов на разные темы об озере Байкал, Байкальской котловине, Байкальском регионе и всей Байкальской природной территории: природа, современные общество и культура, экология, охрана природы, исторические и этнографические знания.



Практические туры проводятся в музее факультета охотоведения в залах с экспонатами. Тур «Растения Байкальской котловины» традиционно готовят преподаватели или специалисты по ботанике с демонстрацией гербариев. Тур «Животные наземных экосистем Байкальской котловины» разрабатываются преподавателями или специалистами в области зоологии, териологии, орнитологии. Перед студентами выставляют чучела зверей и птиц без подписи названий. Тур «Гидробионты озера Байкал» проводятся преподавателями или специалистами в области ихтиологии, водных биоресурсов и аквакультуры. Во всех практических турах студентам предлагается по наглядным материалам дать правильное русскоязычное название и название на латинском языке.



По результатам теоретического тура выявляется знаток универсального уровня (природа, современные общество и культура, экология, охрана природы, исторические и этнографические знания), а на каждом практическом туре выявляются лучшие знатоки животного и растительного мира Байкальского региона».



С условиями участия, а также положением о проведении национальной олимпиады по байкаловедению можно ознакомиться на официальном сайте ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Там же находится форма заявки участника. Приём заявок ведётся до 31 марта, сообщает пресс-служба учреждения.



Возрастное ограничение: 16+.

