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Школьников на севере Бурятии оставили без черчения

Школьников на севере Бурятии оставили без черчения
Общество,  Фото:Pixabay.com
Родителям учеников объяснили, почему оно исчезло из программы

На днях жители Северобайкальска поинтересовались в группе «Северобайкальск-инфо.24/7», почему в гимназии № 5 больше не преподают черчение. По их словам, эту дисциплину в учебном заведении, несмотря на потребность в ней, отменили.

- И что теперь делать ребёнку? Там, куда он хочет поступать после школы, требуется этот предмет. А он и знать не знает, что это такое, – посетовали северобайкальцы.

Начальник управления образования городской администрации Елена Киселёва пояснила: черчения нет в учебном плане согласно федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС ОО).

- Приоритетными предметами в части, формируемой участниками образовательных отношений, являются русский язык и математика. Их сдают все учащиеся. Это связано и с тем, что обучение ведётся по пятидневной неделе и количество часов в учебном плане сокращено, – заявила Киселёва.

Вообще черчение преподавали в советской школе с 1930-х годов. Периодически количество часов и возраст изучающих дисциплину корректировались, пишут «Известия». В 2000-х годах предмет сократили до одного часа в неделю, а затем и вовсе сделали факультативным. Официально черчение исключили из программы в 2019 году.

Месяц назад, в начале февраля, стало известно, что черчение хотят вернуть в СОШ. Об этом Минпросвещения РФ, по данным издания, попросили депутаты Госдумы.

- Авторы инициативы считают, что эта дисциплина заложит у учеников навыки пространственного и творческого мышления и поможет воспитать в России инженерные кадры. Депутаты также ссылаются на то, что многие выпускники, выбравшие технические специальности, после первого года обучения в вузе переводятся на другие, поскольку не «тянут» именно программы по черчению, – подчёркивают «Известия».
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