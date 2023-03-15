Монумент в сквере обгадили голуби
Памятник Александру Пушкину в одноимённом сквере в Железнодорожном районе наконец-то почистили. Как сообщал «Байкал-Daily», его загадили голуби – голова и плечи великого русского классика все были в птичьем помёте.
Монумент привели в порядок сотрудники городского комбината по благоустройству. С него удалили пыльный налёт и другие загрязнения. В ближайшее время в городе пообещали помыть другие памятники.
Голуби безобразничают и в самом центре бурятской столицы. Месяц назад в местном telegram-канале «Город Солнца» появились фото, сделанные на местном Арбате. На кадрах – пернатые, которые буквально заполонили улицу.
Автор снимков обратил внимание, что вся лестница у одного из зданий – в птичьих экскрементах. В объектив попали и сами голуби, рядком сидящие на ступеньках.
Продукты их жизнедеятельности, как выяснилось, покрывают не только крыльцо здания, но и плитку в центре самого Арбата. Прохожие то и дело наступают в помёт и перья. Время от времени в нос бьёт соответствующий «аромат». Голуби облюбовали пешеходную часть улицы Ленина уже давно – жители и гости бурятской столицы регулярно подкармливают их там семечками.
В Улан-Удэ отмыли памятнику Пушкину
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Архитекторы рассказали, как будут выглядеть проекты
Её можно подхватить в популярном у туристов Таиланде
В этом году нужно заготовить 40 тонн шишки
Приёмы граждан состоятся во всех районных отделениях судебных приставов и Общественной палате
Шоу состоится 26 марта на сцене Бурятского оперного театра
Семья живёт в неблагоустроенном доме и держит 11 коров
Её вернут только поздним вечером
У него было прозвище «мужчины, вылезайте!»
Всё, что жители оставляют на обоо, съедают животные и птицы
«Мы консолидированы вокруг одной цели – отстоять независимость», - отметил ветеран
С начала года отловили более 1600 собак
«Нет более качественной и однозначной поддержки региона, чем приезд в него главного лица страны», - заявили они
Инициативу поддержал министр юстиции РФ
Там отремонтируют скамейки и столы
Он уже собрал немало хвалебных и негативных отзывов (осторожно, возможны спойлеры)