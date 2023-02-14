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Центр Улан-Удэ загадили голуби

Центр Улан-Удэ загадили голуби
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В их помёте утопают плитка и лестницы на Арбате

Недавно в местном telegram-канале «Город Солнца» появились фото, сделанные на местном Арбате, в центре столицы Бурятии. На кадрах – голуби, которые буквально заполонили улицу.

Автор снимков обратил внимание, что вся лестница у одного из зданий – в птичьем помёте. В объектив попали и голуби, рядком сидящие на ступеньках.

Продукты жизнедеятельности птиц, как выяснилось, покрывают не только крыльцо здания, но и плитка в центре самого Арбата. Прохожие то и дело наступают в помёт и перья. Время от времени в нос бьёт соответствующий «аромат». Голуби облюбовали  пешеходную часть улицы Ленина  уже давно – жители и гости бурятской столицы регулярно подкармливают их там семечками.

В комитете городского хозяйства «Байкал-Daily» пояснили, что отвечать за чистоту у зданий должны их собственники, а вот убирать улицы обязаны уже городские коммунальные службы.

Прошлой весной в паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте» разместили снимки с памятником Александру Пушкину в одноименном сквере. Его запечатлел на камеру очевидец. Великого русского писателя и поэта тоже «пометили» голуби. Особенно пострадала тогда голова классика.

Автор фото задался вопросом, кто вообще должен следить за скульптурами и очищать их от экскрементов пернатых. А подписчики в комментариях в шутку предложили просто выкрасить композицию в белый цвет, чтобы помёт был не так заметен.  Вскоре в мэрии сообщили, что сотрудники комбината по благоустройству приведут памятник в порядок.
Арбат птицы

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