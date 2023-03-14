На Мамаевом кургане может появиться памятник воинам-сибирякам

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Инициативу об установке рассматривают в Иркутской области



В Иркутской области обсудили инициативу по установке памятника воинам-сибирякам на Мамаевом кургане в Волгограде. На встрече присутствовали представители правительства региона и общественных организаций.



С предложением увековечить подвиг земляков и их вклад в победу в битве под Сталинградом в органы власти обратился председатель правления Иркутской областной общественной организации инвалидов внутренних войск органов внутренних дел Василий Рудюк.



– Из наших земляков почти полностью состояли 62-я и 64-я армии, которые как раз попали в самое пекло и героически сражались, приближая великую Победу. Установка памятника воинам-сибирякам на Мамаевом кургане – замечательная идея. Чтобы воплотить её в жизнь, необходимо широкое обсуждение. Уверен, совместными усилиями мы решим эту задачу, - заявил на встрече губернатор области Игорь Кобзев.



Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, глава региона предложил рассмотреть вопрос на площадке общественной палаты Иркутска с привлечением представителей палаты, высшего совета при губернаторе, Иркутской областной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов и других.



- Важно найти родственников сибиряков – участников Сталинградской битвы, выслушать их мнения, собрать все пожелания, обсудить и принять решение, которое будет вынесено на заседание оргкомитета «Победа» и на градостроительный совет, - отметил губернатор.



