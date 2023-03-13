Иркутск примет чемпионат СФО и ДФО по лёгкой атлетике

Соревнования проведут среди ветеранов и любителей
Открытый зимний чемпионат Сибири и Дальнего Востока по лёгкой атлетике в помещении среди ветеранов и любителей пройдёт 18 марта в легкоатлетическом манеже спорткомплекса «Байкал-Арена» в Иркутске. Участие в соревнованиях уже подтвердили спортсмены из Хабаровска, Благовещенска, Улан-Удэ, а также из городов и районов Иркутской области.
В программе зимнего чемпионата: бег на 60, 200, 400, 3000 метров, бег на 60 метров с барьерами, на 2000 метров с препятствиями, эстафеты 4х200, прыжки в высоту и в длину, толкание ядра. К участию в соревнованиях в группе ветеранов допускаются мужчины и женщины от 30 лет и старше, среди любителей – спортсмены моложе 30 лет. Личные соревнования пройдут в возрастных группах среди мужчин и женщин: 30-34 года, 35-39 лет, 40-44 года, 45-49 лет, 50-54 года, 55-59 лет, 60 лет и старше.
Стоит отметить, что этот открытый зимний чемпионат Сибири и Дальнего Востока будет посвящён столетию Иркутской областной физкультурно-спортивной организации. Как рассказал директор соревнований Дмитрий Беликов, 18 марта в Иркутске может быть установлен мировой рекорд в толкании ядра – его автором планирует стать самый опытный участник турнира Константин Познянский, который будет выступать в категории 95-99 лет. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Программа соревнований
18 марта, суббота
12:45 – Церемония открытия
13:00 – Финальные забеги на 60 м с барьерами
13:20 – Финальные забеги на 60 м среди женщин
13:30 – Толкание ядра женщины
13:40 – Финальные забеги на 60 м среди мужчин
14:00 – Забеги на 3000 м
14:00 – Прыжки в длину
14:15 – Толкание ядра мужчины
14:30 – Финальные забеги на 3000 м
15:00 – Финальные забеги на 200 м среди женщин
15:00 – Прыжки в высоту среди женщин
15:20 – Финальные забеги на 200 м среди мужчин
15:30 – Прыжки в высоту среди мужчин
15:40 – Финальные забеги на 400 м среди женщин
16:00 – Финальные забеги на 400 м среди мужчин
16:40 – Финальные забеги на 2000 м с препятствиями
17:10 – Эстафета 4х200 м женщины
17:20 – Эстафета 4х200 м мужчины
17:30 – Детский забег 6-7 лет, 8-9 лет
18:00 – Награждение победителей
Возрастное ограничение: 0+.
Иркутск примет чемпионат СФО и ДФО по лёгкой атлетике
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