Иркутск примет чемпионат СФО и ДФО по лёгкой атлетике

Соревнования проведут среди ветеранов и любителей



Открытый зимний чемпионат Сибири и Дальнего Востока по лёгкой атлетике в помещении среди ветеранов и любителей пройдёт 18 марта в легкоатлетическом манеже спорткомплекса «Байкал-Арена» в Иркутске. Участие в соревнованиях уже подтвердили спортсмены из Хабаровска, Благовещенска, Улан-Удэ, а также из городов и районов Иркутской области.



В программе зимнего чемпионата: бег на 60, 200, 400, 3000 метров, бег на 60 метров с барьерами, на 2000 метров с препятствиями, эстафеты 4х200, прыжки в высоту и в длину, толкание ядра. К участию в соревнованиях в группе ветеранов допускаются мужчины и женщины от 30 лет и старше, среди любителей – спортсмены моложе 30 лет. Личные соревнования пройдут в возрастных группах среди мужчин и женщин: 30-34 года, 35-39 лет, 40-44 года, 45-49 лет, 50-54 года, 55-59 лет, 60 лет и старше.



Стоит отметить, что этот открытый зимний чемпионат Сибири и Дальнего Востока будет посвящён столетию Иркутской областной физкультурно-спортивной организации. Как рассказал директор соревнований Дмитрий Беликов, 18 марта в Иркутске может быть установлен мировой рекорд в толкании ядра – его автором планирует стать самый опытный участник турнира Константин Познянский, который будет выступать в категории 95-99 лет. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



Программа соревнований



18 марта, суббота

12:45 – Церемония открытия

13:00 – Финальные забеги на 60 м с барьерами

13:20 – Финальные забеги на 60 м среди женщин

13:30 – Толкание ядра женщины

13:40 – Финальные забеги на 60 м среди мужчин

14:00 – Забеги на 3000 м

14:00 – Прыжки в длину

14:15 – Толкание ядра мужчины

14:30 – Финальные забеги на 3000 м

15:00 – Финальные забеги на 200 м среди женщин

15:00 – Прыжки в высоту среди женщин

15:20 – Финальные забеги на 200 м среди мужчин

15:30 – Прыжки в высоту среди мужчин

15:40 – Финальные забеги на 400 м среди женщин

16:00 – Финальные забеги на 400 м среди мужчин

16:40 – Финальные забеги на 2000 м с препятствиями

17:10 – Эстафета 4х200 м женщины

17:20 – Эстафета 4х200 м мужчины

17:30 – Детский забег 6-7 лет, 8-9 лет

18:00 – Награждение победителей



Возрастное ограничение: 0+.



