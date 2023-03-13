В Иркутске открылся интерактивный музей Байкала

Проект рассчитан, в первую очередь, на детей



В Иркутске состоялось открытие нового интерактивного музея Байкала в здании дирекции ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Экспозиции, посвящённые истории Байкала, его флоре и фауне, особенностям рельефа оценили представители экологических общественных организаций Иркутской области, председатель всероссийского общества охраны природы и депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов, губернатор региона Игорь Кобзев.



Музей представляет собой современную коммуникативную площадку для активного экологического просвещения туристов и местных жителей, а его научная концепция подготовлена проектной группой экоцентра «Заповедники». Посетители могут взаимодействовать с экспонатами, расположенными на 3D-полу и стенах музея, в интерактивном шкафу и в 3D-кубах, выбирая наиболее интересную для себя текстовую и визуальную информацию; экскурсию «сопровождает» виртуальный помощник в виде нерпы. Есть в новом интерактивном музее и небольшой кинотеатр, готовый погрузить своего зрителя в атмосферу байкальских пейзажей в разные времена года и суток.



- Для коллектива учреждения это был первый подобный проект, и мы столкнулись в процессе его реализации с неожиданными трудностями, но всё же постарались сделать качественно. В первую очередь, музей рассчитан именно на детей. Для нас было очень важно не просто сделать красивую картинку или говорящую нерпу, а выразить суть, непреложную истину: жизненную важность бережного отношения к природе в целом и к Байкалу в частности. Чтобы дети относились к тому, что имеют, осознанно и трепетно — только так можно сохранить. Сам музей по квадратуре небольшой. Он получился камерным, домашним. В дальнейшем будем его совершенствовать, так как технологии изменяются, и информация дополняется. Нам очень важно, чтобы этот проект, в который было вложено много сил и души, смог донести детям наш посыл об уникальности и богатстве Байкала, о том, как его беречь, — прокомментировала состоявшееся открытие музея Марина Радзиевская, помощник директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



Посещение музея возможно по предварительной записи. Для детей визит – бесплатный. Организацией экскурсий займутся сотрудники отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», сообщает пресс-служба учреждения.

