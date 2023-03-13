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В Иркутской области грозопеленгаторы выявят лесные пожары

В Иркутской области грозопеленгаторы выявят лесные пожары
Общество,  Фото:pixabay.com
Возникновение лесных пожаров из-за гроз будут отслеживать через систему грозопеленгации иркутских учёных

В Иркутской области совершенствуют систему определения причин возникновения лесных пожаров. До начала пожароопасного сезона в региональную геоинформационную систему министерства лесного комплекса интегрируют разработанную иркутскими учёными систему грозопеленгации.

Грозопеленгаторы разработали сотрудники Иркутского национального исследовательского технического университета совместно с учёными института солнечно-земной физики СО РАН в ходе проекта «Цифровой Байкал», направленного на создание единой системы мониторинга экосистемы озера и прилегающих территорий.

– Включение данных системы регистрации молниевых разрядов позволит выявлять произошедшие из-за гроз лесные пожары и точные места их возникновения. С учётом мест регистрации разрядов будут корректироваться маршруты авиационного патрулирования, что позволит обнаруживать лесные пожары на ранней стадии, принимать оперативные меры по их локализации и ликвидации, – рассказал осуществляющий полномочия министра лесного комплекса Иркутской области Эдуард Филиппов.

Система грозопеленгации основана на регистрации электромагнитного излучения, генерируемого молниевыми разрядами. В настоящее время сеть станций с приёмными устройствами сформирована в четырёх точках на территории вокруг Байкала: в геофизической обсерватории института солнечно-земной физики в селе Торы в Республике Бурятия, в Байкальской астрофизической обсерватории в посёлке Листвянка, в магнитной обсерватории на остове Ольхон и в Братске.

В пунктах регистрации измеряются направление на молниевый разряд, время приёма сигнала и его параметры. Результаты измерений по каждому разряду передаются в центр сбора и обработки данных, где производится расчёт их координат и параметров. В результате формируется, содержащее время возникновения разряда, географические координаты, погрешность расчёта координат, напряжённость электрической составляющей поля (сила и направление тока). Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

Иркутская область гроза наука лесные пожары ученые

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