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Большинство жителей Улан-Удэ поддерживают отмену ЕГЭ

Большинство жителей Улан-Удэ поддерживают отмену ЕГЭ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Против единого госэкзамена выступают в основном родители школьников

Ещё в прошлом году стало известно, что Россия выходит из Болонской системы высшего образования. Речь об отказе от принятой ранее двухуровневой системы подготовки в вузах – четыре года бакалавриата и ещё два магистратуры и о возвращении на специалитет (5-6 лет обучения).

Из-за этого в стране заговорили и об отмене единого государственного экзамена (ЕГЭ). Однако глава Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что эта форма аттестации никогда не была элементом Болонской системы.

- Речь шла о высшем образовании, изменениях в системе высшего образования. Все привыкли путать Болонскую систему с ЕГЭ, – цитирует его РИА Новости.

Впрочем, как показал опрос, проведённый представителями сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, большинство жителей бурятской столицы (68%) отнеслись бы к подобному решению положительно: в том, что ЕГЭ необходимо упразднить, убеждены два из трёх респондентов.

Лишь 20% улан-удэнцев считают, что единый госэкзамен – достойная замена устаревшей традиционной аттестации. По их наблюдениям, введение унифицированного тестирования резко снизило уровень коррупции при поступлении в вузы и сделало высшее образование более доступным для школьников из регионов.

Больше всего сторонников ЕГЭ в столице Бурятии оказалось среди педагогов – это каждый третий, или 32%, и среди молодёжи до 24 лет  (27%). Люди старшего возраста менее активно поддерживают такие экзамены. А из родителей выпускников положительно относится к ним лишь каждый пятый (19%).
ЕГЭ школы

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