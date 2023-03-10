Большинство жителей Улан-Удэ поддерживают отмену ЕГЭ

Против единого госэкзамена выступают в основном родители школьников
Ещё в прошлом году стало известно, что Россия выходит из Болонской системы высшего образования. Речь об отказе от принятой ранее двухуровневой системы подготовки в вузах – четыре года бакалавриата и ещё два магистратуры и о возвращении на специалитет (5-6 лет обучения).
Из-за этого в стране заговорили и об отмене единого государственного экзамена (ЕГЭ). Однако глава Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что эта форма аттестации никогда не была элементом Болонской системы.
- Речь шла о высшем образовании, изменениях в системе высшего образования. Все привыкли путать Болонскую систему с ЕГЭ, – цитирует его РИА Новости.
Впрочем, как показал опрос, проведённый представителями сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, большинство жителей бурятской столицы (68%) отнеслись бы к подобному решению положительно: в том, что ЕГЭ необходимо упразднить, убеждены два из трёх респондентов.
Лишь 20% улан-удэнцев считают, что единый госэкзамен – достойная замена устаревшей традиционной аттестации. По их наблюдениям, введение унифицированного тестирования резко снизило уровень коррупции при поступлении в вузы и сделало высшее образование более доступным для школьников из регионов.
Больше всего сторонников ЕГЭ в столице Бурятии оказалось среди педагогов – это каждый третий, или 32%, и среди молодёжи до 24 лет (27%). Люди старшего возраста менее активно поддерживают такие экзамены. А из родителей выпускников положительно относится к ним лишь каждый пятый (19%).
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