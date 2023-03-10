В Бурятии предрекли непростой пожароопасный сезон

В республике уже подготовили сводный план тушения лесных возгораний



В Бурятии продолжается подготовка к «огненному» сезону. Её обсудили накануне на заседании комиссии по предупреждению ЧС и обеспечению пожарной безопасности под председательством зампреда правительства РБ по вопросам безопасности Петра Мордовского.



В лесах республики уже оборудовали 109 наблюдательных постов. Утвердили и 154 маршрута патрулирования общей протяжённостью 7900 километров и ещё 12 – для отслеживания ситуации с воздуха в 4600 километров.



По словам руководителя республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ) Сергея Борошноева, ещё в ноябре в Бурятии подготовили сводный план тушения лесных возгораний. Он уже получил положительное заключение в департаменте лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) и в ФБУ «Авиалесоохрана» и сейчас находится на согласовании в Рослесхозе.



В преддверии пожароопасного сезона в регионе начнут работу 40 видеокамер. Видеонаблюдением охватят площадь в 8 миллионов гектаров. Планируется задействовать 13 воздушных судов, которые будут вести мониторинг пожарной безопасности в лесах.



Особое внимание Мордовской обратил на работу по профилактике.



- В этом году пожароопасный сезон будет непростым. Проводите профилактическую работу с населением, – призвал он заинтересованные службы и ведомства. – Для нас это основная задача – не допустить возгорание всегда легче, чем его тушить.

