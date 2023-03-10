Русский оркестр ВСГИК сыграет произведения бурятских и монгольских композиторов
16 марта в Улан-Удэ состоится концерт, посвящённый столетию Республики Бурятия. Его проведут в концертно-театральном центре «Феникс».
Перед зрителями выступит оркестр Восточно-Сибирского государственного института культуры «Забайкалье» под управлением заслуженного деятеля искусств России Олега Огнёва. В программе прозвучат музыкальные произведения бурятских и монгольских композиторов, а также бурятские народные песни в исполнении Ольги Жигмитовой, Чингиса Раднаева, Дашимы Соктоевой, Даримы Вамбуевой (иочин), Эрдэма Дымбрылова (сууха хуур), Балданцырен Баттувшина (лимба), Марии Холхоевой (чанза), Виктории Ринчиновой (суур), квинтета морин-хуристов под управлением Н. Нямдоржа. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ пройдёт концерт к столетию Бурятии
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