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В Улан-Удэ пройдёт концерт к столетию Бурятии

В Улан-Удэ пройдёт концерт к столетию Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
Русский оркестр ВСГИК сыграет произведения бурятских и монгольских композиторов

16 марта в Улан-Удэ состоится концерт, посвящённый столетию Республики Бурятия. Его проведут в концертно-театральном центре «Феникс».

Перед зрителями выступит оркестр Восточно-Сибирского государственного института культуры «Забайкалье» под управлением заслуженного деятеля искусств России Олега Огнёва. В программе прозвучат музыкальные произведения бурятских и монгольских композиторов, а также бурятские народные песни в исполнении Ольги Жигмитовой, Чингиса Раднаева, Дашимы Соктоевой, Даримы Вамбуевой (иочин), Эрдэма Дымбрылова (сууха хуур), Балданцырен Баттувшина (лимба), Марии Холхоевой (чанза), Виктории Ринчиновой (суур), квинтета морин-хуристов под управлением Н. Нямдоржа. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.

Возрастное ограничение: 6+.
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