На «Байкальской миле» в Бурятии представят новинки «Lada»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На одной из них попытаются установить рекорд скорости



В эти дни в баргузинском селе Максимиха проходит юбилейный, уже пятый по счёту фестиваль «Байкальская миля» (возрастное ограничение – 6+). Гонки на замёрзшем Байкале стартовали в минувший вторник. Там проходят квалификационные, тренировочные, хронометрируемые парные и одиночные заезды.



На льду озера собрались мотоциклисты, автомобилисты, владельцы уникальной техники и другие многочисленные энтузиасты скорости. Торжественное открытие мероприятия состоится в субботу, 11 марта (6+). На этот же день запланировали парад пилотов и представление всех участников.



Титульным партнёром «Байкальской мили» в 2023 году стал лидер российского автопрома – АО «АвтоВАЗ». Это побудило организаторов посвятить юбилейный фестиваль скорости отечественным автомобилям.



«АвтоВаз» представит на мероприятии две новики – прототипы автомобилей линейки Sport: Lada Granta в кузове лифтбек и универсал Lada Vesta Sport. За рулём последней будет находиться пилот гоночной команды Lada Sport Rosneft Владимир Шешенин – он попытается установить рекорд скорости. А Lada Granta на старт соревнований выведут популярные российские автоблогеры и журналисты.



Всего на лёд Байкала выйдут порядка 70 единиц гоночной техники, представляющие самые разные гоночные дисциплины. Отечественную представят также участники на автомобилях таких крупнейших российских автопроизводителей, как ПАО «ГАЗ», ООО «УАЗ» и ООО «Волгабас» (Автобус 1000) и другие, рассказали в пресс-службе правительства Бурятии.



Предыдущий фестиваль собрал более двух тысяч зрителей, которые смогли увидеть 67 единиц техники – отечественный автопром, аэролодки, спортпрототипы, мотоциклы, багги, дрифт-трайки, спорткары и многое другое. Всего в заездах приняли участие 106 пилотов.



Впервые это мероприятие устроили в 2019 году. Оно стало уникальным за всю историю авто- и мотоспорта именно из-за суровых природных условий, в которых проходит. Как отмечают организаторы, основная идея – это установление рекордов скорости на всех возможных видах техники по ледяному покрытию самого глубокого озера на планете. В первой «Байкальской миле» участвовали 27 гонщиков.



Возрастное ограничение – 6+

