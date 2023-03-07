07 марта

06 марта

Популярное

Стрелки из Улан-Удэ завоевали 9 медалей в Иркутске

Стрелки из Улан-Удэ завоевали 9 медалей в Иркутске
Общество,  Фото:СШОР №2
Спортсмены успешно выступили на первенстве Иркутской области

С 27 февраля по 3 марта в Иркутске прошло открытое первенство Иркутской области по стрельбе из пневматического оружия, где было разыграно 18 медалей. Улан-Удэ представляли спортсмены СШОР №2 (спортивного клуба ДОСААФ). Стрелки Бурятии завоевали 9 медалей в упорной борьбе со спортсменами из Иркутской области и Красноярского края.

Как сообщает пресс-служба СШОР №2, награды завоевали:
- Мария О. - 1 место в упражнении «ПП-60», 1 место в упражнении «ПП-40» (выполнила норматив КМС);
- Владислав Я. - 1 место в упражнении «ПП-60», 1 место в упражнении «ПП-ПС», 2 место в упражнении «ПП-40»;
- Елена Б. - 1 место в упражнении «ПП-ПС», 2 место в упражнении «ПП-60»;
- Арина Б. - 2 место в упражнении «ПП-40»;
- Арина Ш. - 3 место в упражнении «ПП-40».

стрельба из пневматического оружия Бурятия Улан-Удэ спорт первенство Иркутская область

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Стрелки из Улан-Удэ завоевали 9 медалей в Иркутске
Стрелки из Улан-Удэ завоевали 9 медалей в Иркутске
Общество, 07.03.2023
Спортсмены успешно выступили на первенстве Иркутской области
В Бурятии выявили сильнейших лучников
В Бурятии выявили сильнейших лучников
Общество, 07.03.2023
В республике прошёл региональный чемпионат по стрельбе из лука
Бурятский художник стал членом-корреспондентом РАХ
Бурятский художник стал членом-корреспондентом РАХ
Общество, 07.03.2023
Звание присвоили Юрию Мандаганову
В Улан-Удэ выбрали лучшего молодого педагога
В Улан-Удэ выбрали лучшего молодого педагога
Общество, 07.03.2023
Гран-при выиграл учитель из школы №46
В Улан-Удэ значительно вырос спрос на нянь и клининг
В Улан-Удэ значительно вырос спрос на нянь и клининг
Общество, 07.03.2023
Эксперты «Авито» подсчитали, как изменилась популярность услуг нянь и специалистов по уборке
В Бурятии продолжается конкурс чтецов «Живая классика»
В Бурятии продолжается конкурс чтецов «Живая классика»
Общество, 07.03.2023
В нём могут принять школьники от 10 до 17 лет
В Бурятии свидание обойдётся паре в 12 с лишним тысяч
В Бурятии свидание обойдётся паре в 12 с лишним тысяч
Общество, 07.03.2023
При этом мужчине придётся потратить в разы больше, чем его спутнице

Вадим Бредний: «8 марта для меня особенный праздник»
Вадим Бредний: «8 марта для меня особенный праздник»
Общество, 07.03.2023
Депутат горсовета поздравил женские коллективы округа 
На Бурятию надвигаются сильный ветер и похолодание
На Бурятию надвигаются сильный ветер и похолодание
Общество, 07.03.2023
В ближайшие дни в республике испортится погода
«Быть на высоте»: В Бурятии устроили зрелищные гонки на снегоходах и сноубайках
«Быть на высоте»: В Бурятии устроили зрелищные гонки на снегоходах и сноубайках
Общество, 07.03.2023
Гора Мамай становится столицей снегоходного спорта России
Жители Бурятии могут узнать о подвигах женщин-героев на фронте и в тылу
Жители Бурятии могут узнать о подвигах женщин-героев на фронте и в тылу
Общество, 07.03.2023
Музей Победы в Москве приглашает на онлайн-программу, посвящённую Международному женскому дню
На окраине Улан-Удэ устроят «охоту» на беспризорных собак
На окраине Улан-Удэ устроят «охоту» на беспризорных собак
Общество, 07.03.2023
Их весь день будут отлавливать в микрорайоне Забайкальский

В улан-удэнской колонии прошла встреча анонимных алкоголиков
В улан-удэнской колонии прошла встреча анонимных алкоголиков
Общество, 07.03.2023
Осуждённым показали связь между употреблением спиртного и совершением преступления 
В Бурятию хотели незаконно провезти потенциально опасный скот
В Бурятию хотели незаконно провезти потенциально опасный скот
Общество, 07.03.2023
Сельхозживотных пришлось вернуть обратно

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^