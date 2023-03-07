Стрелки из Улан-Удэ завоевали 9 медалей в Иркутске

Спортсмены успешно выступили на первенстве Иркутской области



С 27 февраля по 3 марта в Иркутске прошло открытое первенство Иркутской области по стрельбе из пневматического оружия, где было разыграно 18 медалей. Улан-Удэ представляли спортсмены СШОР №2 (спортивного клуба ДОСААФ). Стрелки Бурятии завоевали 9 медалей в упорной борьбе со спортсменами из Иркутской области и Красноярского края.



Как сообщает пресс-служба СШОР №2, награды завоевали:

- Мария О. - 1 место в упражнении «ПП-60», 1 место в упражнении «ПП-40» (выполнила норматив КМС);

- Владислав Я. - 1 место в упражнении «ПП-60», 1 место в упражнении «ПП-ПС», 2 место в упражнении «ПП-40»;

- Елена Б. - 1 место в упражнении «ПП-ПС», 2 место в упражнении «ПП-60»;

- Арина Б. - 2 место в упражнении «ПП-40»;

- Арина Ш. - 3 место в упражнении «ПП-40».



