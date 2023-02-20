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В сквере на ПВЗ в Улан-Удэ появятся три медведя

В сквере на ПВЗ в Улан-Удэ появятся три медведя
Общество,  Фото:Администрация Улан-Удэ
Там установят скульптуру из архитектурного бетона

В этом году в столице Бурятии в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» приведут в порядок ещё один сквер под названием «Три медведя». Он находится в микрорайоне ПВЗ. Облик этой зоны отдыха уже давно устарел, и её по желанию местных жителей решили обновить.
 
Работы стартуют весной и должны завершаться  до конца года. Благоустройство обойдётся примерно в три миллиона рублей. В сквере площадью  2105 квадратных метров демонтируют старое ограждение, заменят малые архитектурные формы и освещение и установят скамейки и урны. А ещё там хотят высадить хвойные деревья – пихту, сосну, ель, кедр и лиственницу. Подрядную компанию уже определили и заключили с ней контракт.
 
- Сейчас подрядчик закупает необходимое оборудование и материалы. В апреле начнутся работы непосредственно на площадке. Сначала – демонтаж старого оборудования, а уже потом – установка нового и благоустройство территории, – рассказал зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.

Дизайн-проект на благоустройство согласовали с горожанами. В зоне отдыха появятся три медведя – скульптурная композиция в виде трёх косолапых, изготовленная из архитектурного бетона с металлическим каркасом.
 
- Поскольку рядом есть очень хорошие детские площадки, сквер сделают местом для тихого отдыха и удобной транзитной зоной, – отметила руководитель центра компетенций по вопросам городской среды Ирина Ахандаева.

Кроме этого, в 2023-ем по нацпроекту «Жильё и городская среда» в столице Бурятии приведут в порядок бульвар «Сиреневый» и сквер «Яблоневый» и отремонтируют 44 двора.
сквер благоустройство

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