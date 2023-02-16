В Иркутской области запустят биржу технологических проектов

Её создадут в рамках межрегионального НОЦ «Байкал»



Биржу технологических кейсов намерен запустить в 2023 году проектный офис научно-образовательного центра (НОЦ) «Байкал» – фонд стратегического и инновационного развития Иркутской области. В рамках проекта предприятия региона смогут представить научному сообществу существующие технические и технологические проблемы, а учёные, в свою очередь, возьмутся за решение того или иного вопроса.



О новом проекте рассказал директор фонда Евгений Семёнов. Он пояснил, что биржа технологических кейсов родилась по образу уже реализуемой с конца прошлого года биржи патентов, в рамках которой результаты научной работы учёных области презентовали региональному бизнесу. Авторы проектов получили экспертное мнение о перспективах внедрения разработок в экономику, а некоторые – конкретные предложения о сотрудничестве. Оба проекта будут проводиться на постоянной основе.



– Наша задача – сблизить науку и бизнес на расстояние одного шага, чтобы в прямом живом диалоге они могли высказать друг другу свои запросы и ожидания. Бизнесу необходимо знать о новых разработках, а учёным – запросы компаний. Без диалога между наукой и бизнесом развитие высокотехнологичной экономики невозможно, – подчеркнул Евгений Семёнов.



Ещё один новый проект научно-образовательного центра – кадровый резерв. Он станет логичным продолжением ежегодных именных стипендий, которые учреждены для молодых талантливых учёных и инженеров. Молодые исследователи, обладатели стипендий, смогут принять участие (в том числе в качестве организаторов) в ключевых мероприятиях программы научно-образовательного центра: бирже патентов, научном слэме, стратегических сессиях и конференциях. Фонд будет содействовать повышению квалификации стипендиатов, участию в научных и производственных стажировках в организациях-участниках НОЦ «Байкал», оказывать методическое сопровождение для участия в грантовых конкурсах.



Напомним, межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня «Байкал» был создан для содействия решению задачи импортозамещения, экономического развития Байкальского региона через поиск и внедрение новых технологий в областях глубокой переработки промышленных отходов и возобновляемых природных ресурсов, их вовлечения в технологичное производство новых материалов, строительство, фармацевтику, здравоохранение, сельское хозяйство и пищевую промышленность, обеспечение продуктовой безопасности территорий. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



