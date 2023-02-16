16 февраля

15 февраля

Популярное

В Иркутской области запустят биржу технологических проектов

В Иркутской области запустят биржу технологических проектов
Общество,  Фото:pixabay.com
Её создадут в рамках межрегионального НОЦ «Байкал»

Биржу технологических кейсов намерен запустить в 2023 году проектный офис научно-образовательного центра (НОЦ) «Байкал» – фонд стратегического и инновационного развития Иркутской области. В рамках проекта предприятия региона смогут представить научному сообществу существующие технические и технологические проблемы, а учёные, в свою очередь, возьмутся за решение того или иного вопроса.

О новом проекте рассказал директор фонда Евгений Семёнов. Он пояснил, что биржа технологических кейсов родилась по образу уже реализуемой с конца прошлого года биржи патентов, в рамках которой результаты научной работы учёных области презентовали региональному бизнесу. Авторы проектов получили экспертное мнение о перспективах внедрения разработок в экономику, а некоторые – конкретные предложения о сотрудничестве. Оба проекта будут проводиться на постоянной основе.

– Наша задача – сблизить науку и бизнес на расстояние одного шага, чтобы в прямом живом диалоге они могли высказать друг другу свои запросы и ожидания. Бизнесу необходимо знать о новых разработках, а учёным – запросы компаний. Без диалога между наукой и бизнесом развитие высокотехнологичной экономики невозможно, – подчеркнул Евгений Семёнов.

Ещё один новый проект научно-образовательного центра – кадровый резерв. Он станет логичным продолжением ежегодных именных стипендий, которые учреждены для молодых талантливых учёных и инженеров. Молодые исследователи, обладатели стипендий, смогут принять участие (в том числе в качестве организаторов) в ключевых мероприятиях программы научно-образовательного центра: бирже патентов, научном слэме, стратегических сессиях и конференциях. Фонд будет содействовать повышению квалификации стипендиатов, участию в научных и производственных стажировках в организациях-участниках НОЦ «Байкал», оказывать методическое сопровождение для участия в грантовых конкурсах.

Напомним, межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня «Байкал» был создан для содействия решению задачи импортозамещения, экономического развития Байкальского региона через поиск и внедрение новых технологий в областях глубокой переработки промышленных отходов и возобновляемых природных ресурсов, их вовлечения в технологичное производство новых материалов, строительство, фармацевтику, здравоохранение, сельское хозяйство и пищевую промышленность, обеспечение продуктовой безопасности территорий. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

наука бизнес образование Иркутская область Байкал технологии биржа кадровый резерв

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области труженице тыла исполнилось 95 лет
В Иркутской области труженице тыла исполнилось 95 лет
Общество, 16.02.2023
Юбиляр проживает в геронтологическом центре
В Улан-Удэ покажут орнаменты и узоры мира
В Улан-Удэ покажут орнаменты и узоры мира
Общество, 16.02.2023
В музее города начнёт работу выставка декоративно прикладного творчества
Православные Бурятии отметили Сретение Господне
Православные Бурятии отметили Сретение Господне
Общество, 16.02.2023
Божественная литургия была совершена в Сретенском женском монастыре
В Иркутской области запустят биржу технологических проектов
В Иркутской области запустят биржу технологических проектов
Общество, 16.02.2023
Её создадут в рамках межрегионального НОЦ «Байкал»
Жительница района Бурятии отпраздновала 95-летие
Жительница района Бурятии отпраздновала 95-летие
Общество, 16.02.2023
С юбилеем поздравили Дашиму Цыреторову
В Улан-Удэ начала работу выставка «Живой глины»
В Улан-Удэ начала работу выставка «Живой глины»
Общество, 16.02.2023
Она посвящена встрече Нового года по лунному календарю
Иркутский шаман дал прогноз на предстоящий год
Иркутский шаман дал прогноз на предстоящий год
Общество, 16.02.2023
В областном центре прошла пресс-конференция, посвящённая Белому месяцу
Теннисист из Бурятии завоевал 4 медали первенства ЦФО
Теннисист из Бурятии завоевал 4 медали первенства ЦФО
Общество, 16.02.2023
По итогам соревнований спортсмен завоевал путёвку на первенство России
В Туве на 5 дней закроют пункты пропуска через госграницу
В Туве на 5 дней закроют пункты пропуска через госграницу
Общество, 16.02.2023
Закрытие связано с праздничными днями в России и Монголии
Академики РАН обучают медиков Бурятии
Академики РАН обучают медиков Бурятии
Общество, 16.02.2023
Одного из учёных наградили медалью Агвана Доржиева
В Бурятии простятся с погибшим 33-летним участником СВО
В Бурятии простятся с погибшим 33-летним участником СВО
Общество, 16.02.2023
Игорь Ефремов принимал участие в спецоперации с сентября
В Улан-Удэ птицы вновь «атаковали» памятник Пушкину
В Улан-Удэ птицы вновь «атаковали» памятник Пушкину
Общество, 16.02.2023
Голова и плечи поэта погрязли в птичьем помёте
Водителей Улан-Удэ ждёт массовая проверка
Водителей Улан-Удэ ждёт массовая проверка
Общество, 16.02.2023
Будут выставлены дополнительные экипажи ДПС
Улан-удэнцам рассказали об «удивительном» городском маршруте
Улан-удэнцам рассказали об «удивительном» городском маршруте
Общество, 16.02.2023
Курсирующие по нему автобусы преодолевают почти по 25 километров

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^