В столице Бурятии через неделю перекроют несколько улиц

В городе под конец зимы затеяли реконструкцию тепломагистрали







Транспорт будет следовать в объезд через улицы Шульца и Революции 1905 года. На их пересечении в сторону центра города сделают временную остановку.



Автобусы, следующие по маршруту № 57, поедут через улицы Заовражная, Демьяна Бедного, Майская, Лысогорская, Дзержинского и Гагарина. При этом из схемы движения «выпадут» несколько остановок – «Школа № 48», «улица Коллективная», «Титан Эльбрус», «улица Сенчихина», «улица Юного Коммунара» и «Баня № 4».



- Объезд закрытого участка по Радикальцева от Воронежской до Керамической будет осуществляться через улицы Воронежская, Кундо и Керамическая, подъезд к детскому саду № 52 – проходить по улицам Гомельская и Керамическая, а движение общественного транспорта в направлении микрорайона Стеклозавод организуют в соответствии с представленными схемами, – рассказали в администрации Улан-Удэ.





Через месяц, 20 марта, ограничат движение по улице Левченко – её придётся объезжать по Борсоева. Улан-удэнцев попросили отнестись с пониманием к временным неудобствам.







В следующий понедельник, 20 февраля, в Железнодорожном районе Улан-Удэ приступят к реконструкции тепломагистрали № 3. Из-за этого ограничат движение сразу на нескольких улицах – Гагарина, Коллективная, Воронежская, Батожабая и на участке на Радикальцева (от Воронежской до Керамической).