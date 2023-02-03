Пенсионеры из Бурятии могут подать заявки на телешоу «Ты супер! 60+»

Телеканал НТВ проводит ежегодный вокальный конкурс для пенсионеров со всей России «Ты супер! 60+» (возрастное ограничение 6+). Как сообщал «Байкал-Daily», в нём участвуют одинокие пенсионеры, которые могут хорошо петь и которые остались без заботы родных и близких. Лица, прошедшие отбор, поедут в Москву.
- В конкурсе могут принять участие одинокие пенсионеры в возрасте от 60 лет, оставшиеся по разным причинам без заботы родных и близких, и обладающие незаурядными вокальными способностями. Это пожилые граждане, которые живут в домах престарелых, домах ветеранов, в специализированных интернатах, а также просто одинокие пенсионеры, не имеющие семьи, или имеющие детей и внуков, которые живут далеко или не общаются с ними, - отмечают в минсоцзащиты Бурятии.
Для участия в конкурсе нужно всего лишь снять видео с исполнением песни, а также небольшой приветственный ролик с парой слов о себе. И прислать видео вместе с заявкой на сайте телеканала.
Участники проекта будут выбраны во время удаленного кастинга. В дальнейшем конкурс будет проходить в Москве. Все расходы на проезд, проживание и питание участников берет на себя телеканал НТВ. На проекте будут присутствовать психологи и медицинский персонал.
В 2021 году пенсионерка из Тарбагатая Юлия Хайдаровна Чебунина прошла кастинг на участие во Всероссийском телешоу «Ты супер! 60+». Она стала единственной конкурсанткой из Бурятии. Несмотря на преклонный возраст, а ей 82 года, она поет в хоре ветеранов Тарбагатайского районного Дома культуры под руководством Натальи Максимовой.
Подать заявку по ссылке: https://www.ntv.ru/peredacha/Super60/internal/89781/