03 февраля

02 февраля

Популярное

Пенсионеры из Бурятии могут подать заявки на телешоу «Ты супер! 60+»

Пенсионеры из Бурятии могут подать заявки на телешоу «Ты супер! 60+»
Общество, 
Заявку можно подать до 20 февраля

Телеканал НТВ проводит ежегодный вокальный конкурс для пенсионеров со всей России «Ты супер! 60+» (возрастное ограничение 6+). Как сообщал «Байкал-Daily», в нём участвуют одинокие пенсионеры, которые могут хорошо петь и которые остались без заботы родных и близких. Лица, прошедшие отбор, поедут в Москву.

- В конкурсе могут принять участие одинокие пенсионеры в возрасте от 60 лет, оставшиеся по разным причинам без заботы родных и близких, и обладающие незаурядными вокальными способностями. Это пожилые граждане, которые живут в домах престарелых, домах ветеранов, в специализированных интернатах, а также просто одинокие пенсионеры, не имеющие семьи, или имеющие детей и внуков, которые живут далеко или не общаются с ними, - отмечают в минсоцзащиты Бурятии.

Для участия в конкурсе нужно всего лишь снять видео с исполнением песни, а также небольшой приветственный ролик с парой слов о себе. И прислать видео вместе с заявкой на сайте телеканала.

Участники проекта будут выбраны во время удаленного кастинга. В дальнейшем конкурс будет проходить в Москве. Все расходы на проезд, проживание и питание участников берет на себя телеканал НТВ. На проекте будут присутствовать психологи и медицинский персонал.

В 2021 году пенсионерка из Тарбагатая Юлия Хайдаровна Чебунина прошла кастинг на участие во Всероссийском телешоу «Ты супер! 60+». Она стала единственной конкурсанткой из Бурятии. Несмотря на преклонный возраст, а ей 82 года, она поет в хоре ветеранов Тарбагатайского районного Дома культуры под руководством Натальи Максимовой.

Подать заявку по ссылке: https://www.ntv.ru/peredacha/Super60/internal/89781/
телешоу

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Педагоги Иволгинского района Бурятии сыграли в настольный теннис
Педагоги Иволгинского района Бурятии сыграли в настольный теннис
Общество, 03.02.2023
Стартовала спартакиада работников образовательных организаций
В Бурятии определились лучшие юные инспекторы движения
В Бурятии определились лучшие юные инспекторы движения
Общество, 03.02.2023
Ребята со всей Бурятии соревновались знаниях ПДД, навыках вождения на велосипеде и в умении оказывать первую медпомощь
В России участились вспышки кори
В России участились вспышки кори
Общество, 03.02.2023
Инфекцию завозят в основном мигранты и туристы
Сироты Бурятии хотят добиться жилья через прокуратуру РФ
Сироты Бурятии хотят добиться жилья через прокуратуру РФ
Общество, 03.02.2023
Они объединяются для написания коллективного обращения
Миллионерша из Бурятии вступилась за питерского коуча, оскорбившего Улан-Удэ
Миллионерша из Бурятии вступилась за питерского коуча, оскорбившего Улан-Удэ
Общество, 03.02.2023
Мария Молонова призналась, что у неё тоже «шалят нервишки» из-за земляков
В столицу Бурятии приедет Диана Арбенина
В столицу Бурятии приедет Диана Арбенина
Общество, 03.02.2023
Солистка «Ночных снайперов» выступит в одном из ночных клубов города
В Улан-Удэ возможен слабый снег
В Улан-Удэ возможен слабый снег
Общество, 03.02.2023
В республике облачная погода 
Бай и Баклуша из Иркутской зоогалереи проспали День сурка
Бай и Баклуша из Иркутской зоогалереи проспали День сурка
Общество, 02.02.2023
Животные должны спать ещё около трёх недель
В Бурятии сурки решили проспать «свой» праздник
В Бурятии сурки решили проспать «свой» праздник
Общество, 02.02.2023
«Ещё спать и спать…» - добавляют специалисты
Улан-удэнцы не хотят быть трудоголиками
Улан-удэнцы не хотят быть трудоголиками
Общество, 02.02.2023
Большинство горожан не стремятся постоянно перерабатывать
В Бурятии школьникам рассказали о вреде вейпов
В Бурятии школьникам рассказали о вреде вейпов
Общество, 02.02.2023
Беседу провели сотрудники наркодиспансера 
В Бурятии детям понравилась лесопожарная техника
В Бурятии детям понравилась лесопожарная техника
Общество, 02.02.2023
«Очень красивая и мощная машина!» - признался школьник 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^