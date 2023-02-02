Амирхан и Амелия: Улан-удэнцы отказываются от модных имён для своих детей

А некоторые родители теперь выбирают их из религиозных соображений







Начальник улан-удэнского городского отдела управления ЗАГС Бурятии Надежда Сучкова рассказала, что родители называют детей в основном так, как больше нравится им самим.



- Кто-то руководствуется религиозными соображениями, кому-то просто нравится определённое имя. Но таких, которых было бы очень много, сейчас нет, – пояснила Надежда Сучкова.







За первый месяц нового года в городе появились на свет 473 малыша. Мальчиков чаще всего нарекали Тамир и Аюр, девочек – Полина и Дарья. А среди самых необычных имён были Идам, Амирхан, Алин и Амелия.



Жители бурятской столицы перестали называть детей Елизарами, Емельянами и Эсмеральдами. Разные модные имена в Улан-Удэ больше не в моде – предпочтение теперь отдают спокойным, но уникальным.