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В Бурятии торжественно встретили главу села, вернувшегося с СВО

В Бурятии торжественно встретили главу села, вернувшегося с СВО
Общество, 
Земляки встретили его с хадаком, флагом и песнями

На днях со специальной военной операции вернулся глава села Мыла в Закаменском районе Бурятии Роман Жапов. Местные жители торжественно встретили его с хадаком, флагами и песнями.

 
Видео опубликовали в паблике «Аноним 03». В комментариях жители Бурятии написали много тёплых слов:

«Уважение и почёт, молодец! Так держать, Роман Николаевич! Так и надо встречать своих героев, достойных сыновей Мылинской долины!»,
«Молодец глава и односельчане, с уважением и почестями встречают»,
«Молодцы! Так и надо встречать наших парней!»
«Дай бог всех вот так встретить с радостью».

Сам глава поселения Роман Жапов рассказал «Байкал-Dailу», что такой душевной встречи не ожидал.

- Для меня это было неожиданно, что была организована такая встреча. Рад вернуться домой. Уже приступил к исполнению своих обязанностей главы, - поделился он.

Глава села также выразил большую благодарность волонтёрам, которые оказывают поддержку бойцам:

- Волонтёры помогали нам постоянно, практически всем. И одеждой, и продуктами и тактическим снаряжением.

Роману Жапову 41 год, он многодетный отец. У него большая и дружная семья, он отец семерых детей. В должности главы сельского поселения «Мыла» Закаменского района он работает с 2013 года. В селе на сегодня проживает около 600 человек.

сельские поселения

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