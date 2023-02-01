В Бурятии торжественно встретили главу села, вернувшегося с СВО







Видео опубликовали в паблике «Аноним 03». В комментариях жители Бурятии написали много тёплых слов:



«Уважение и почёт, молодец! Так держать, Роман Николаевич! Так и надо встречать своих героев, достойных сыновей Мылинской долины!»,

«Молодец глава и односельчане, с уважением и почестями встречают»,

«Молодцы! Так и надо встречать наших парней!»

«Дай бог всех вот так встретить с радостью».



Сам глава поселения Роман Жапов рассказал «Байкал-Dailу», что такой душевной встречи не ожидал.



- Для меня это было неожиданно, что была организована такая встреча. Рад вернуться домой. Уже приступил к исполнению своих обязанностей главы, - поделился он.



Глава села также выразил большую благодарность волонтёрам, которые оказывают поддержку бойцам:



- Волонтёры помогали нам постоянно, практически всем. И одеждой, и продуктами и тактическим снаряжением.



Роману Жапову 41 год, он многодетный отец. У него большая и дружная семья, он отец семерых детей. В должности главы сельского поселения «Мыла» Закаменского района он работает с 2013 года. В селе на сегодня проживает около 600 человек.





На днях со специальной военной операции вернулся глава села Мыла в Закаменском районе Бурятии Роман Жапов. Местные жители торжественно встретили его с хадаком, флагами и песнями.