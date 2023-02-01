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В Улан-Удэ осуждённые встретились с поэтессой

В Улан-Удэ осуждённые встретились с поэтессой
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Нина Ленхобоева-Артугаева прочла свои стихи и строки из песен

Для осуждённых, отбывающих наказание в исправительной колонии №8 в Улан-Удэ и входящих в состав читательского кружка состоялся литературный вечер. Главным гостем выступила поэтесса, заслуженный учитель Республики Бурятия Нина Ленхобоева-Артугаева.

Поэтесса активно участвует в литературно-культурной просветительской жизни Улан-Удэ и республики, а для слушателей в зале учреждения она прочла свои стихи и строки из песен.

С помощью мероприятия осуждённые творчески развиваются, у них расширяется кругозор, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
УФСИН поэзия литература

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