В Улан-Удэ осуждённые встретились с поэтессой

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Нина Ленхобоева-Артугаева прочла свои стихи и строки из песен



Для осуждённых, отбывающих наказание в исправительной колонии №8 в Улан-Удэ и входящих в состав читательского кружка состоялся литературный вечер. Главным гостем выступила поэтесса, заслуженный учитель Республики Бурятия Нина Ленхобоева-Артугаева.



Поэтесса активно участвует в литературно-культурной просветительской жизни Улан-Удэ и республики, а для слушателей в зале учреждения она прочла свои стихи и строки из песен.



С помощью мероприятия осуждённые творчески развиваются, у них расширяется кругозор, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

