На озере в Бурятии состоятся соревнования по конькобежному спорту

В Еравнинском районе начали подготовку к зимним спортивным сельским играм
3 февраля на озере Сосновое, вблизи школы №2 села Сосново-Озерское пройдёт отборочный турнир Еравнинского района по конькобежному спорту.
Мероприятие состоится в рамках подготовки к XVI Республиканским зимним спортивным сельским играм, которые пройдут в Прибайкальском районе села Турунтаево с 27 февраля по 4 марта (возрастное ограничение 6+). Как сообщал «Байкал-Daily», участие в нём примут порядка 1000 человек из 22 районов республики. Они посостязаются за звание лучших в восьми видах спорта – лыжных гонках, зимнем многоборье ГТО, беге на коньках, хоккей с мячом, спортивном ориентировании на лыжах, шахматах, шашках и настольном теннисе.
Также будут проведены соревнования среди учащихся школ Еравнинского района, сообщили в администрации.
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