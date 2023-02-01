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На озере в Бурятии состоятся соревнования по конькобежному спорту

На озере в Бурятии состоятся соревнования по конькобежному спорту
Общество,  Фото:pixabay.com.
В Еравнинском районе начали подготовку к зимним спортивным сельским играм

3 февраля на озере Сосновое, вблизи школы №2 села Сосново-Озерское пройдёт отборочный турнир Еравнинского района по конькобежному спорту.

Мероприятие состоится в рамках подготовки к XVI Республиканским зимним спортивным сельским играм, которые пройдут в Прибайкальском районе села Турунтаево с 27 февраля по 4 марта (возрастное ограничение 6+). Как сообщал «Байкал-Daily», участие в нём примут порядка 1000 человек из 22 районов республики. Они посостязаются за звание лучших в восьми видах спорта – лыжных гонках, зимнем многоборье ГТО, беге на коньках, хоккей с мячом, спортивном ориентировании на лыжах, шахматах, шашках и настольном теннисе.

Также будут проведены соревнования среди учащихся школ Еравнинского района, сообщили в администрации.

спорт соревнования конькобежный спорт

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