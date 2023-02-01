Грузоотправителю выдано предостережение
Государственные инспекторы управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии совместно со специалистами ФГБУ «Иркутская МВЛ» проводили осмотр и отбор проб шести партий овса продовольственного 4 класса весом 120 тонн на складе в Иркутске.
- В результате проведённых энтомологических исследований в зерне овса выявлен карантинный объект для Монголии – обыкновенный волосатый клещ (Glycyphagus destructor Ouds.) – в шести пробах обнаружены 71 живое имаго, - сообщили в пресс-службе управления.
Таким образом, партии овса не соответствует перечню карантинных для Монголии объектов для продукции растительного происхождения.
- Ввозимая подкарантинная продукция должна быть свободна от карантинных объектов в жизнеспособном состоянии. Соблюдение требований Монголии является необходимым условием для отправки экспортных партий зерновых культур в эту страну, - подчеркнули в Россельхознадзоре.
Вывоз продовольственного зерна объёмом 120 тонн приостановлен. Грузоотправителю выдано предостережение.
Из Иркутска в Монголию едва не отправили заражённый клещом овёс
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пройти обследование можно в поликлиниках
Также детям подарили книжки-раскраски
Осадков в столице Бурятии не ожидается
Выступления состоятся в феврале
За год осуждённые в Бурятии изготовили продукции на сумму 275 миллионов рублей
Валентина Ивановна всю жизнь проработала фельдшером
Пищеблоки появились в Осинском районе
Презентация выставки состоится на концерте, посвящённом Дню Защитника Отечества
Соревнования приурочили ко Дню защитника Отечества
Они увидели несколько экспозиций
А лучшая воспитательница получила машину
В районе прошла профилактическая акция
В первой сессии приняли участие 30 человек
Юмор оценивало жюри
В Иркутске впервые вручили такую премию