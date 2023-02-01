Из Иркутска в Монголию едва не отправили заражённый клещом овёс

Общество, Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Грузоотправителю выдано предостережение



Государственные инспекторы управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии совместно со специалистами ФГБУ «Иркутская МВЛ» проводили осмотр и отбор проб шести партий овса продовольственного 4 класса весом 120 тонн на складе в Иркутске.



- В результате проведённых энтомологических исследований в зерне овса выявлен карантинный объект для Монголии – обыкновенный волосатый клещ (Glycyphagus destructor Ouds.) – в шести пробах обнаружены 71 живое имаго, - сообщили в пресс-службе управления.



Таким образом, партии овса не соответствует перечню карантинных для Монголии объектов для продукции растительного происхождения.



- Ввозимая подкарантинная продукция должна быть свободна от карантинных объектов в жизнеспособном состоянии. Соблюдение требований Монголии является необходимым условием для отправки экспортных партий зерновых культур в эту страну, - подчеркнули в Россельхознадзоре.



Вывоз продовольственного зерна объёмом 120 тонн приостановлен. Грузоотправителю выдано предостережение.

