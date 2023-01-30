Они уничтожили живую силу условного противника
В Бурятии проходит тактико-специальное учение для военнослужащих артиллерийских подразделений Восточного военного округа (ВВО). Они осваивают методику скоростной стрельбы из артиллерийских и миномётных систем разного калибра.
- На полигоне «Сосновый Бор» артиллеристы уничтожили живую силу условного противника, расположенную на расстоянии до 4000 метров, из миномётных систем 2С12 «Сани». А бронетехника «боевиков» поражалась из 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира», - сообщили в пресс-службе ВВО.
Отмечается, что при этом от наводчиков требовалась быстрота восстановления наводки прицела после каждого выстрела, а от командиров орудий – правильное управление действиями расчёта и определение координат противника.
Артиллеристы в Бурятии осваивают методику скоростной стрельбы
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