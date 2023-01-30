В Бурятии мотострелки ведут интенсивную боевую подготовку

Более 40% всех занятий на полигонах проводится в тёмное время суток



В Бурятии военнослужащие мотострелкового соединения выполняют учебно-боевые задачи на полигоне «Бурдуны» в рамках интенсивной боевой подготовки. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



Мотострелки ведут огонь из БМП-2 на полном ходу по целям, используя автоматическую 30-мм пушку.



Снайперы и гранатомётчики отрабатывают навыки выбора и оборудования огневых позиций, скрытного передвижения на поле боя, наблюдения и разведки целей, ведения огня на различных дистанциях в парах и во взаимодействии с основными силами днем и ночью.



Более 40% всех занятий на полигонах проводится в тёмное время суток с использованием приборов ночного видения как установленных на боевой технике, так и находящихся в индивидуальном пользовании каждого военнослужащего.



С военнослужащими проводятся боевые стрельбы в составе отделений.



На всех этапах занятий по боевой подготовке применяется принцип состязательности. Также проводится отбор лучших подразделений для дальнейшей сдачи на присвоение почётного наименования «Ударное».



