Более 40% всех занятий на полигонах проводится в тёмное время суток
В Бурятии военнослужащие мотострелкового соединения выполняют учебно-боевые задачи на полигоне «Бурдуны» в рамках интенсивной боевой подготовки. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Мотострелки ведут огонь из БМП-2 на полном ходу по целям, используя автоматическую 30-мм пушку.
Снайперы и гранатомётчики отрабатывают навыки выбора и оборудования огневых позиций, скрытного передвижения на поле боя, наблюдения и разведки целей, ведения огня на различных дистанциях в парах и во взаимодействии с основными силами днем и ночью.
Более 40% всех занятий на полигонах проводится в тёмное время суток с использованием приборов ночного видения как установленных на боевой технике, так и находящихся в индивидуальном пользовании каждого военнослужащего.
С военнослужащими проводятся боевые стрельбы в составе отделений.
На всех этапах занятий по боевой подготовке применяется принцип состязательности. Также проводится отбор лучших подразделений для дальнейшей сдачи на присвоение почётного наименования «Ударное».
В Бурятии мотострелки ведут интенсивную боевую подготовку
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