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В Бурятии мотострелки ведут интенсивную боевую подготовку

В Бурятии мотострелки ведут интенсивную боевую подготовку
Общество, 
Более 40% всех занятий на полигонах проводится в тёмное время суток

В Бурятии военнослужащие мотострелкового соединения выполняют учебно-боевые задачи на полигоне «Бурдуны» в рамках интенсивной боевой подготовки. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Мотострелки ведут огонь из БМП-2 на полном ходу по целям, используя автоматическую 30-мм пушку.

Снайперы и гранатомётчики отрабатывают навыки выбора и оборудования огневых позиций, скрытного передвижения на поле боя, наблюдения и разведки целей, ведения огня на различных дистанциях в парах и во взаимодействии с основными силами днем и ночью.

Более 40% всех занятий на полигонах проводится в тёмное время суток с использованием приборов ночного видения как установленных на боевой технике, так и находящихся в индивидуальном пользовании каждого военнослужащего.

С военнослужащими проводятся боевые стрельбы в составе отделений.

На всех этапах занятий по боевой подготовке применяется принцип состязательности. Также проводится отбор лучших подразделений для дальнейшей сдачи на присвоение почётного наименования «Ударное».

военнослужащие Восточный военный округ

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