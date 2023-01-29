Набор участников конкурса заканчивается сегодня, 29 января
В эти дни по всей республике проходят районные конкурсы «Баатар. Дангина». Отборы проводят так же в Иркутской области и Забайкалье. Затем участники подают заявки на заочный межрегиональный тур.
Они будут состязаться согласно возрастным категориям и номинациям: «Хүүгэн Баатар», «Хүүгэн Дангина», «Эдир Баатар», «Эдир Дангина», «Баатар», «Дангина». Заявки принимаются до 29 января 2023 года. А список финалистов будет объявлен 1 февраля на сайте Республиканского центра народного творчества.
Финальный тур конкурса состоится 5 февраля в Улан-Удэ. А 6 февраля в Бурятском театре драмы зрители увидят красочный гала-концерт.
Как отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева, на гала-концерте будут объявлены имена победителей. Сложилась традиция, что главные призы вручает министр культуры. «Дангины» будут награждены эксклюзивные коронами ручной работы, а «Бааторы» – поясными мужскими украшениями.
Конкурс проходит в рамках празднования Сагаалгана и 100-летия Республики Бурятия.
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В Улан-Удэ гала-концерт конкурса «Баатар. Дангина» состоится 6 февраля
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