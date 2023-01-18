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Ещё более 80 тысяч жителей Бурятии обеспечат чистой питьевой водой

Ещё более 80 тысяч жителей Бурятии обеспечат чистой питьевой водой
Общество,  Фото:минстрой Бурятии
Будут модернизированы 12 объектов водоснабжения

В 2023 году в Бурятии приступят к масштабному строительству коммунальной инфраструктуры.

- Новые объекты водоснабжения построят в городах Улан-Удэ и Северобайкальск, Иволгинском, Кабанском, Селенгинском, Закаменском, Прибайкальском и Баргузинском районах. Таким образом, планируется, что ещё более 80 тысяч жителей в этом году начнут пользоваться качественной питьевой водой благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда», - сообщили в минстрое Бурятии.

В этом году модернизация затронет 12 объектов водоснабжения, 11 из которых введут эксплуатацию до конца года. Так, в Улан-Удэ продолжится строительство сетей водоснабжения в посёлке Верхняя Берёзовка, левобережной части, а также начнется строительство по ул. Челюскина, Левитана, Самбуева, Чертенкова.

- Одним из крупнейших проектов станет строительство сетей водоснабжения в левобережной части Улан-Удэ. На участке будет проложено более 18 километров водопроводных сетей. Только благодаря этому объекту чистой питьевой водой будет обеспечено около 50 тысяч жителей, - рассказал зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.

В Иволгинском районе продолжится реконструкция водоочистных сооружений в селе Тапхар и начнутся работы на водопроводных сетях. В 15 микрорайоне Северобайкальска в этом году также будет идти строительство сетей водоснабжения.

Будут обеспечены чистой водой в новом году и небольшие сёла. В 2023 году начнется строительство и реконструкция объектов водоснабжения в селе Кабанск Кабанского района, селе Горячинск Прибайкальского района, улусе Хара-Усун Баргузинского района, селе Гусиное Озеро Селенгинского района и селе Холтосон Закаменского района.

Все работы проводятся в рамках федерального проекта «Чистая вода». На работы в 2023 году в Бурятии будет направлено 1 млрд 297 млн. рублей, в том числе 1 млрд 271 рублей – из федерального бюджета.

водоснабжение

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