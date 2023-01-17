Студенты Буддийского университета сдают экзамены













В Буддийском университете «Даши Чойнхорлин» имени Дамба Даржа Заяева в Бурятии начались экзамены зимнего семестра.- Студенты-хувараки с 15 января начали сдавать экзамены за зимний семестр. Сначала они декламируют преподавателям наизусть священные тексты «Цогчен». Цогчен книги - это собрание книг, читаемых на хуралах в дацанах, и так же заучивание текстов по философии, - сообщили в пресс-службе Буддийской Традиционной Сангхи России.Сегодня, 17 января, проходит второй экзамен. Хувараки делают перевод по основным текстам: «Этигэл – прибежище», «Гадан Лхавжама - восхваление Чже Цонкапы - Гуру йога Цонкапы», «Шернин - сутра сердца», «Ендон Шижурма - Эрдэм шутэн», «Долма- Ногон Дара Эхэ - Восхваление Зелёной Тары» и др. Эти тексты студенты выбирают перед экзаменом методом вытягивания билета.В Буддийском университете все предметы изучают на тибетском, бурятском и русском языках. Важно знать языки и уметь переводить– это основа изучения буддизма, так как многие тексты написаны на старомонгольском и тибетских языках.После устных проходят письменные экзамены по буддийской философии «Цанид». Студенты должны написать, из какого текста тот или иной вопрос, кто автор, почему именно так написано в книге, есть ли противоречия в текстах с другим священными писаниями и буддийскими философами.