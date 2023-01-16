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С 1 марта в России появится белый сигнал светофора

С 1 марта в России появится белый сигнал светофора
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он будет означать, что пешеход имеет право переходить дорогу на разрешающий сигнал светофора

Белый силуэт пешехода со стрелкой появится на светофорах России с 1 марта. Новый знак указывает на то, что по направлению движения, обычно за поворотом, пешеход имеет право переходить дорогу на разрешающий сигнал светофора. Эта стрелка не вводит новых правил - уступать пешеходам на перекрёстке водитель обязан и так. Она предназначена для дополнительного информирования, сообщает «Российская газета».

Белый мигающий будет предупреждать водителя о регулируемом пешеходном переходе на его пути, на котором уже горит зеленый сигнал светофора.

«Информационная световая секция в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета, расположенная под светофором, информирует водителя о том, что на пешеходном переходе, в направлении которого он поворачивает, включен сигнал светофора, разрешающий движение пешеходам. Направление стрелки указывает на пешеходный переход, на котором включен сигнал светофора, разрешающий движение пешеходам», — сказано в постановлении правительства РФ от 6 октября № 1769. Этим постановлением внесены изменения в пункт 6 ПДД РФ («Сигналы светофора и регулировщика»).

Ранее «белый пешеход» уже тестировался в некоторых регионах в качестве эксперимента и, как утверждают в МВД, помог снизить аварийность. А потому опыт решено распространить на всю страну.

Кроме того, с 1 марта в России начнут действовать новые ПДД с правилами для электросамокатов. В новой редакции правил появится понятие «средство индивидуальной мобильности» (СИМ), под которое попадают электрические самокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи и моноколеса.

Максимальная скорость для таких видов транспорта будет ограничена 25 км/ч, её будут рассчитывать исходя из приоритета безопасности пешеходов.

светофоры

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