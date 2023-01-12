В Улан-Удэ к вечеру похолодает
По данным Бурятского гидрометцентра, 12 января по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20 м/с, позёмка, метели. Температура днём -19,-24, местами -26,-31, по Прибайкалью до -13.
В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём без осадков. Ветер северо-западный 10-15 м/с, позёмка. Температура ночью и днём -20,-22, в течение дня понижение на 5-7 градусов.
В Бурятии местами метели
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