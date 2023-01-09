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«Родилась в Бурятии»: Невестка Валерии объяснила необычный разрез своих глаз

«Родилась в Бурятии»: Невестка Валерии объяснила необычный разрез своих глаз
Общество,  Фото:личная страница Лианы Шульгиной
Лиана Шульгина считает, что в ней течёт кровь коренных жителей республики

В августе 2020-го младший сын певицы Валерии – Арсений Шульгин – женился на своей возлюбленной Лиане (в девичестве – Волковой). Вскоре выяснилось, что они станут родителями. Малышка появилась на свет 1 января 2021-го. Новорожденную родители назвали Селин. Это «микс» из их же имён – «Сеня + Лиана».

Молодая мама регулярно выкладывает фотографии дочки и свои личные снимки в соцсетях. Порой – в довольно откровенных нарядах. Очередное такое фото, которое Лиана разместила несколько дней назад, вызвало целую волну хейта. Фолловеры заявили, что девушке стоит быть скромнее и «подобные фоточки» вообще не для неё. А ещё невестку знаменитости призвали не позорить семью Валерии.

Впрочем, комплиментов под постом тоже оставили немало. Сразу несколько – про её глаза. «Такие красивые, будто вы с другой планеты», – отметила одна из подписчиц. Кстати, разрез глаз вызывал вопросы у интернет-пользователей.

- Он у меня особенный, поэтому мне часто пишут, что я делала пластику. Ничего я не делала. Родилась в Бурятии. Думаю, в моих корнях есть кровь коренных жителей, отсюда – такие скулы и разрез глаз с эпикантусом (фрагмент кожи над слёзным бугорком, прикрывающий его – прим), – приводит её слова StarHit.

Девушка является уроженкой Улан-Удэ. Её мать окончила в столице Бурятии среднюю школу № 45, а с 1995-м поступила в Бурятскую государственную сельхозакадемию, где получила диплом по специальности «Ветеринарная санитарная экспертиза». В 1998-м, ещё будучи студенткой, ушла в бизнес – занималась с супругом розничной продажей, а в 2005-м они переехали в Благовещенск. Муж учился в той же самой 45-й школе. Он на год младше жены. Сейчас семья живёт в российской столице. Всего у супругов трое детей.


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Лиана Шульгина считает, что в ней течёт кровь коренных жителей республики

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