В Улан-Удэ изношенный деревянный мостик заменили на новый

Прежний мост был уже небезопасен
Пешеходного моста на пересечении улиц Вакарина и Шевченко Улан-Удэ пришёл в негодность. В ходе выездной прокурорской проверки установлен износ элементов моста, наклон полотна, частичное отсутствие настила и перильных ограждений.
- Эксплуатация сооружения являлась небезопасной, создавала угрозу обрушения при передвижении пешеходов, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Заместителю мэра администрации Улан-Удэ внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого органами местного самоуправления возведён новый мост.
Прежний мост был уже небезопасен
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