В Братской районной больницы появилась новая эндоскопическая стойка

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Стоимость оборудования превысила шесть миллионов рублей



Эндоскопическая стойка с набором инструментов для полного объёма лапароскопических операций с электромеханическим морцеллятором поступила в Братскую районную больницу. Стоимость оборудования составила более шести млн рублей. Оборудование приобретено в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области» нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщил осуществляющий полномочия министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.



- Современная эндоскопическая стойка позволит врачам хирургам и акушерам-гинекологам выполнять сложные хирургические операции через небольшие проколы на теле, то есть малоинвазивным способом. Новое оборудование поможет более качественно удалять желчный пузырь и червеобразный отросток слепой кишки, обследовать матку, мочевой пузырь и проходимость маточных труб, а также выполнять все гинекологические лапароскопические операции, − рассказал Алексей Шелехов.



Эндоскопическая стойка оснащена электромеханическим морцеллятором. Он представляет собой прибор для удаления крупных тканей при лапароскопических операциях и удаления матки.



В 2022 году в медучреждения Иркутской области по проекту модернизации первичного звена здравоохранения поступило 57 единиц оборудования. До конца года ожидается поставка ещё семи единиц, сообщает пресс-служба регионального правительства.

