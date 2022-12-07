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Школьники Бурятии участвуют в финале конкурса на знание госсимволов

Школьники Бурятии участвуют в финале конкурса на знание госсимволов
Общество,  Фото:пресс-служба РЦ ПВТС РБ
Честь республики защищают 7 учащихся

С 5 по 9 декабря проходит финальный этап всероссийского конкурса обучающихся на знание государственных и региональных символов и атрибутов Российской Федерации. Бурятию представляют 7 участников в четырёх номинациях, которые прошли заочный тур федерального этапа.

В номинации «Декоративно-прикладное искусство» участвуют следующие учащиеся:
— Алдар Д., ученик 6 класса, обучающийся Кяхтинского ЦДО ТО «Медиацентр». Алдар с прошлого года начал заниматься декоративным творчеством и уже стал победителем районного конкурса «Город будущего», а также занимается баскетболом.
— Юлия М., ученица 11 класса Бичурской СОШ №1, обучающаяся Бичурского дома творчества. Юлия с начальной школы занимается творчеством, художественной вышивкой, ежегодно принимает участие в районных, городских, республиканских конкурсах, занимает призовые места. Является активной участницей военно-патриотического клуба «Соболь». Своё будущее хочет связать с медициной.
— Александра З., ученица 8 класса СОШ №48, обучающаяся республиканского центра реабилитации, увлекается бисероплетением, нравится заниматься творчеством.

В номинации «Литературное творчество» честь школы, республики будет защищать ученица 11 класса Мухоршибирской СОШ №2 Яна Р. С начальной школы она занимается литературным чтением, ежегодно принимает участие в городских, всероссийских конкурсах чтецов, занимает призовые места.

В номинации «Исследовательская деятельность» представляет Бурятию единственная участница Цырена Б., ученица Алтайской СОШ Кяхтинского района республики.

В номинации «Проектная деятельность» представлены две работы:
— Александра Х., ученица 8 класса Онохойской СОШ №2 Заиграевского района Бурятии.
— Анна К., ученица 8 класса Бичурской СОШ №1, обучающаяся Бичурского дома творчества. Анна ежегодно принимает участие во многих конкурсах различного уровня, является победителем республиканской научно-практической конференции с проектом «Бичурский семейский сарафан».

В состав жюри конкурса вошли эксперты научного бюро, федерального центра дополнительного образования, специалисты образовательных и научных организаций, государственных корпораций, общественных организаций. Об этом сообщает пресс-служба ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.
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