В Улан-Удэ простаивали трамваи

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Один из вагонов вышел из строя



Вчера, 30 ноября, в 20:01 из-за неисправности вагона трамвая, следующего по маршруту № 2, в районе остановки «Юного Коммунара» было закрыто движение маршрутов трамваев №1,2 в обе стороны.



В 20:38 движение трамваев восстановлено.



Время простоя составило 37 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.

