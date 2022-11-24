24 ноября

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В Улан-Удэ провели фестиваль финансовой грамотности

В Улан-Удэ провели фестиваль финансовой грамотности
Общество,  Фото:пресс-служба минобрнауки РБ
В мероприятии приняли участие школьники и студенты республики

23 ноября в столице Бурятии прошёл региональный фестиваль финансовой грамотности. Цель мероприятия – заинтересовать молодое поколение республики темой финансовой грамотности.

В фестивале приняли участие 21 команда из общеобразовательных школ и СПО города Улан-Удэ. Среди них: гимназии №3, №33, школы №1, №4, №9, №37, №43, №44, лицей-интернат №61, Бурятский финансово-кредитный колледж, Улан-Удэнский торгово-экономический техникум и колледж БГУ.

В программе были предусмотрены консультации со специалистами финансовых органов, банков, страховых компаний. Для каждой команды были подготовлены конкурсные мероприятия «Финансовый эрудит», «Финансовая игра «Крокодил» «Финансовая игра «Где логика?», викторина по пенсионной грамотности. Также на торжественном открытии присутствовали представители Бурятского республиканского института образовательной политики, отдела дошкольного и общего образования министерства образования и науки РБ, Бурятского госуниверситета, министерства экономики республики, коммерческих банков и страховых фирм.

По окончании мероприятия победителей и участников наградили сертификатами и ценными призами, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.
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