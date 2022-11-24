В мероприятии приняли участие школьники и студенты республики
23 ноября в столице Бурятии прошёл региональный фестиваль финансовой грамотности. Цель мероприятия – заинтересовать молодое поколение республики темой финансовой грамотности.
В фестивале приняли участие 21 команда из общеобразовательных школ и СПО города Улан-Удэ. Среди них: гимназии №3, №33, школы №1, №4, №9, №37, №43, №44, лицей-интернат №61, Бурятский финансово-кредитный колледж, Улан-Удэнский торгово-экономический техникум и колледж БГУ.
В программе были предусмотрены консультации со специалистами финансовых органов, банков, страховых компаний. Для каждой команды были подготовлены конкурсные мероприятия «Финансовый эрудит», «Финансовая игра «Крокодил» «Финансовая игра «Где логика?», викторина по пенсионной грамотности. Также на торжественном открытии присутствовали представители Бурятского республиканского института образовательной политики, отдела дошкольного и общего образования министерства образования и науки РБ, Бурятского госуниверситета, министерства экономики республики, коммерческих банков и страховых фирм.
По окончании мероприятия победителей и участников наградили сертификатами и ценными призами, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.
В Улан-Удэ провели фестиваль финансовой грамотности
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Победы одержали учащиеся Нижнеангарской школы №1
Работы ведутся в 16 многоквартирных домах
Баира Дандарова поздравили с присуждением почётного звания
В мероприятии приняли участие школьники и студенты республики
Для детей возведут две ледяные горки и обустроят каток
Их имена названы среди лучших мастеров резного искусства
Оборудование позволяет проводить высокотехнологичные операции
В республике разрабатывается программа развития агроэкологических объединений школьников
В скором времени он выйдет в прокат в кинотеатрах республики
В следующем году их проведут на территории микрорайонов Шишковка и Загорск
Команда педагогов представит Бурятию на финальном всероссийском этапе
Это позволит увеличить пропускную способность участка
Наряды ДПС будут проверять с 25 по 27 ноября
Михаил Апальков сыграл главную роль в короткометражном фильме
Выступления пройдут в ноябре и декабре