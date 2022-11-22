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В Бурятии прощаются с погибшим на Украине 31-летним добровольцем

В Бурятии прощаются с погибшим на Украине 31-летним добровольцем
Общество, 
Его посмертно представили к ордену Мужества

Во время специальной военной операции на Украине погиб ещё один наш земляк – 31-летний Максим Загородних. Во вторник, 22 ноября, его проводят в последний путь, сообщает «Хоринск-инфо». Церемония прощания проходит в Хоринске.

Максим Загородних родился в 1991 году, учился в улан-удэнской школе № 46, а после её окончания вместе с семьёй переехал в родной Хоринск и поступил в Хоринский БРИТ. Там он выучился на столяра.

Максим был настоящим помощником и опорой для своих близких. Он никогда не сидел без дела – трудился на пилорамах и брался за любые подработки. В сентябре заключил контракт и был зачислен в воинскую часть в Нижегородской области.

На СВО Загородних отправился добровольцем. По указу президента России его посмертно представили к ордену Мужества. У Максима Загородних остались мама, старшая сестра и младшие брат и сестрёнка, которые ещё учатся в школе. 
смерть

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