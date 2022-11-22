В Улан-Удэ проведут вечер корейской музыки

Участники конкурсов посоревнуются в исполнении трот-песен



26 ноября в Улан-Удэ состоится вечер трот-музыки. Местом проведения мероприятия станет национальная библиотека Бурятии.



В рамках вечера пройдут конкурсы живого исполнения трот-песни и конкурс липсинк-выступлений. Для участия необходимо выбрать любую понравившуюся песню в жанре трот, указать название выбранной композиции при регистрации на мероприятие и исполнить песню на вечере. В конкурсах живого исполнения и липсинк-выступлений можно участвовать как сольно, так и дуэтом. Также на вечере будут объявлены победители конкурса переводов трот-песен.



Регистрацию на мероприятие можно пройти до 23 ноября. Действует дресс-код, сообщает институт имени короля Сечжона.



Возрастное ограничение 16+



Справка



Трот — музыкальный жанр, считающийся самой старой формой корейской поп-музыки. На трот оказали влияние японские, корейские и западные музыкальные элементы.

