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В Улан-Удэ проведут вечер корейской музыки

В Улан-Удэ проведут вечер корейской музыки
Общество, 
Участники конкурсов посоревнуются в исполнении трот-песен

26 ноября в Улан-Удэ состоится вечер трот-музыки. Местом проведения мероприятия станет национальная библиотека Бурятии.

В рамках вечера пройдут конкурсы живого исполнения трот-песни и конкурс липсинк-выступлений. Для участия необходимо выбрать любую понравившуюся песню в жанре трот, указать название выбранной композиции при регистрации на мероприятие и исполнить песню на вечере. В конкурсах живого исполнения и липсинк-выступлений можно участвовать как сольно, так и дуэтом. Также на вечере будут объявлены победители конкурса переводов трот-песен.

Регистрацию на мероприятие можно пройти до 23 ноября. Действует дресс-код, сообщает институт имени короля Сечжона.

Возрастное ограничение 16+

Справка

Трот — музыкальный жанр, считающийся самой старой формой корейской поп-музыки. На трот оказали влияние японские, корейские и западные музыкальные элементы.
Улан-Удэ K-pop Южная Корея вечер конкурс песни БГУ

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