Участники конкурсов посоревнуются в исполнении трот-песен
26 ноября в Улан-Удэ состоится вечер трот-музыки. Местом проведения мероприятия станет национальная библиотека Бурятии.
В рамках вечера пройдут конкурсы живого исполнения трот-песни и конкурс липсинк-выступлений. Для участия необходимо выбрать любую понравившуюся песню в жанре трот, указать название выбранной композиции при регистрации на мероприятие и исполнить песню на вечере. В конкурсах живого исполнения и липсинк-выступлений можно участвовать как сольно, так и дуэтом. Также на вечере будут объявлены победители конкурса переводов трот-песен.
Регистрацию на мероприятие можно пройти до 23 ноября. Действует дресс-код, сообщает институт имени короля Сечжона.
Возрастное ограничение 16+
Справка
Трот — музыкальный жанр, считающийся самой старой формой корейской поп-музыки. На трот оказали влияние японские, корейские и западные музыкальные элементы.
В Улан-Удэ проведут вечер корейской музыки
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Участники конкурсов посоревнуются в исполнении трот-песен
Фестиваль проводится уже в шестой раз
Любой желающий может забрать их себе
Он посоветовал налегать на горячие мясные бульоны и уху
Они пожелали участникам СВО скорее вернуться домой
Народный бурятский танец представили на международном культурном форуме в Питере
Мероприятие пройдет 8 декабря в Национальной библиотеке Бурятии
Жителям республики открывают электронные больничные
Участники обсудили современные практики взаимодействия между государством и религией
В Улан-Удэ утром до -13
В рамках фестиваля состоится мясная ярмарка
Депутаты горсовета передали жалобы жителей города на ремонт, после которого стало только хуже
Гала-концерт фестиваля состоится в последний день ноября
Церемонию провели в Мухоршибирском районе
Участники выполнят желания детей, попавших в трудную жизненную ситуацию