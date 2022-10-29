В Улан-Удэ театр имени Бестужева готовит спектакль к юбилею Александра Островского

Премьера состоится 10 и 11 декабря





Возрастное ограничение 12+





Постановка комедии «На всякого мудреца довольно простоты» станет первой совместной работой труппы Русского драмтеатра (ГРДТ) и режиссера Дмитрия Матыкина.Одна из самых ярких комедий А.Н. Островского (1823-1886 гг.) написана почти 155 лет назад. Но по-прежнему остается острой и актуальной. Молодой, талантливый человек, используя пороки и слабости высшего общества, «выходит в люди» благодаря искусству льстить, угождать и подобострастничать.«Чем в люди выходят? Не все делами, чаще разговором. Мы в Москве любим поговорить… Я сумею подделаться и к тузам и найду себе покровительство, вот вы увидите. Глупо их раздражать – им надо льстить грубо, беспардонно. Вот и весь секрет успеха. Я начну с неважных лиц, а потом заберусь и повыше…», – говорит главный герой Егор Глумов, историю которого ГРДТ расскажет 10 и 11 декабря.- Классика всегда актуальна, - уверен режиссер спектакля Дмитрий Матыкин. - Не обязательно, чтобы все было в кринолинах, пышных платьях. Классика – это когда не меняется текст и смысл, когда сохраняется замысел автора. Есть текст великого писателя, написанный в том далеком времени, а мы попытаемся перекинуть некий мостик в современную жизнь. То, что молодежь воспринимает этот текст иначе, я замечаю, работая с молодыми артистами. И отталкиваюсь от их понимания, задора и энергии. Получается очень динамично.По словам режиссёра, нынешнее прочтение Островского - с юмором и легкомыслием, адресовано всем, независимо от возраста.- Мы должны сочинить свою историю - такую, как мы её понимаем. В театре как таковом нет прогресса, все циклично, все повторяется и возвращается на круги своя. И то, что кажется новым сегодня, на самом деле традиция и когда-то уже было поставлено великими Мейерхольдом, Таировым, Вахтанговым, Станиславским, Немировичем-Данченко.