В Улан-Удэ экс-управляющую АЗК осудили за кражу 1,1 млн рублей

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Женщина присвоила вверенную ей выручку



В Улан-Удэ бывшая управляющая автозаправочного комплекса, принадлежащего акционерному обществу, признана виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение вверенного имущества в особо крупном размере».



- Женщина, используя служебное положение, с января 2018 года по май 2021 года похитила вверенные ей деньги. Он присвоила себе выручку, причинив ущерб обществу в размере 1,1 млн рублей, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Суд приговорил её к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет.



Также удовлетворил исковое заявление о возмещении ущерба в пользу коммерческой организации.



Приговор пока не вступил в законную силу.

