Женщина присвоила вверенную ей выручку
В Улан-Удэ бывшая управляющая автозаправочного комплекса, принадлежащего акционерному обществу, признана виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение вверенного имущества в особо крупном размере».
- Женщина, используя служебное положение, с января 2018 года по май 2021 года похитила вверенные ей деньги. Он присвоила себе выручку, причинив ущерб обществу в размере 1,1 млн рублей, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Суд приговорил её к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет.
Также удовлетворил исковое заявление о возмещении ущерба в пользу коммерческой организации.
Приговор пока не вступил в законную силу.
В Улан-Удэ экс-управляющую АЗК осудили за кражу 1,1 млн рублей
Общество, Фото:
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