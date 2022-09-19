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В Улан-Удэ экс-управляющую АЗК осудили за кражу 1,1 млн рублей

В Улан-Удэ экс-управляющую АЗК осудили за кражу 1,1 млн рублей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Женщина присвоила вверенную ей выручку

В Улан-Удэ бывшая управляющая автозаправочного комплекса, принадлежащего акционерному обществу, признана виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение вверенного имущества в особо крупном размере».

 - Женщина, используя служебное положение, с января 2018 года по май 2021 года похитила вверенные ей деньги. Он присвоила себе выручку, причинив ущерб обществу в размере 1,1 млн рублей, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. 

Суд приговорил её к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет.

Также удовлетворил исковое заявление о возмещении ущерба в пользу коммерческой организации.

Приговор пока не вступил в законную силу. 
прокуратура суд приговор

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