Необычное объявление появилось на «Авито»
На торговой площадке «Авито» появилось интересное объявление от жителя Иркутска. Он выставил на продажу камень с озера Байкал, подобранный на берегу бухты Песчаная. За предложенный камешек хозяин просит ни много ни мало 460 млн рублей.
Также он рассматривает варианты обмена на гараж квартиру или же дом.
- Продам прозрачный камень с рисунком внутри, лежал на берегу в Бухте Песчаная. Также рассматриваю обмен на гараж, квартиру, дом ну или что-то стоящее. Купив этот камень, вы осуществите мою мечту, - подшучивает продавец.
С доставкой у иркутянина проблем нет, он готов отправить камень со священного озера в любой уголок страны.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно улан-удэнец выставлял на продажу «мудрого» кота. За него продавец просил 666 тысяч рублей.
Камень с Байкала продают за 460 млн
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