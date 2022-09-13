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Камень с Байкала продают за 460 млн

Камень с Байкала продают за 460 млн
Общество, 
Необычное объявление появилось на «Авито»

На торговой площадке «Авито» появилось интересное объявление от жителя Иркутска. Он выставил на продажу камень с озера Байкал, подобранный на берегу бухты Песчаная. За предложенный камешек хозяин просит ни много ни мало 460 млн рублей.

Также он рассматривает варианты обмена на гараж квартиру или же дом.

- Продам прозрачный камень с рисунком внутри, лежал на берегу в Бухте Песчаная. Также рассматриваю обмен на гараж, квартиру, дом ну или что-то стоящее. Купив этот камень, вы осуществите мою мечту, - подшучивает продавец.

С доставкой у иркутянина проблем нет, он готов отправить камень со священного озера в любой уголок страны.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно улан-удэнец выставлял на продажу «мудрого» кота. За него продавец просил 666 тысяч рублей.
Байкал продажа

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