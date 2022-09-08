В честь путешественников проведут речной парад и фестиваль
В субботу, 10 сентября, в Иркутске финиширует экспедиция «Великие реки Сибири». Это уже третья экспедиция большого комплексного историко-географического проекта «Байкал-Аляска». Проект посвящён повторению маршрутов первопроходцев, возрождению интереса к истории и географии.
Напомним, экспедиция стартовала 1 июля этого года. За 70 дней участники сменных экипажей на моторной лодке преодолели более 10 тысяч километров. Они прошли по Ангаре, Енисею, побывали на плато Путорана, добрались до Карского моря и вернулись через Нижнюю Тунгуску и Лену.
– Подобного масштаба исследовательских экспедиций не проводилось с 1970-х годов. Этот неординарный проект играет особую роль для становления и развития нестандартных туристических маршрутов, позволяющих сделать доступнее и интереснее путешествия по России, – рассказал временно замещающий должность руководителя агентства по туризму Иркутской области Денис Ивлев.
В субботу за 20 километров от Иркутска судно путешественников «Искатель-3» встретят лодки иркутских любителей водных походов, вместе они пройдут по Ангаре торжественным парадом и причалят у парка «Поляна» в 14:00. В этот момент будет дан старт фестивалю, тематические площадки которого будут связаны с яркими точками маршрута. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
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Иркутск встретит участников экспедиции «Великие реки Сибири»
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