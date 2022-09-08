В мероприятии принимают участие коллективы Бурятии и Иркутской области
Межрегиональный фестиваль обрядов и праздников «Встречи в Центре Азии» проходит в Туве с 7 по 9 сентября. Культурное мероприятие началось с парада-шествия и торжественного открытия в амфитеатре скульптурного комплекса «Центр Азии» в Кызыле.
В рамках фестиваля организованы выставка работ мастеров и умельцев, смотры этнических обрядов и праздников, различные мастер-классы, научно-практическая конференция, а также концерты участников фестиваля. В фестивале принимают участие творческие группы из Тувы, а также гости из разных уголков Сибири, в числе которых коллективы из Красноярского, Алтайского края, Кемеровской, Иркутской, Новосибирской областей, республик Хакасия, Алтай и Бурятия.
Завтра, 9 сентября, в последний день фестиваля будет проведён обряд «Сан салыры» в этнокультурном комплексе «Алдын–Булак». Также состоится представление этнопраздников «Праздники Сибири» и мастер-классы. Завершится фестиваль этнодискотекой «Зажжём на разных языках!» на площади Арата, сообщает официальный портал Республики Тыва.
Возрастное ограничение 6+
В Туве проходит межрегиональный фестиваль обрядов и праздников
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